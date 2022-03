Kostenlos und mobil: Deutschlernangebote der DW für ukrainische Geflüchtete

Die Online-Deutschkurse der DW gibt es inzwischen in 12 Sprachen. Sie können online am Desktop oder mobil auf Smartphone und Tablet abgerufen werden. Alle Lernangebote sind kostenlos nutzbar, ergänzt wird dies durch die App "DW Learn German".

Deutsch "erlebbar" machen

Ob noch ganz am Anfang oder schon weit fortgeschritten: Die Lernplattform richtet sich an Lernende auf allen Niveaustufen.

Die Telenovela "Nicos Weg" bietet ab dem Sprachniveau A1 die Möglichkeit, mit 228 Lektionen Deutsch zu lernen oder das bisher Gelernte zu vertiefen. Der junge Nico wird bei seiner Ankunft in Deutschland begleitet, gemeinsam wird der aufregende Alltag in der neuen Heimat gemeistert – und natürlich Deutsch gelernt. Der "Deutschtrainer" bietet mit Video-Slideshows und interaktiven Wortschatzübungen zu einhundert Wortfeldern die Möglichkeit, den eigenen Wortschatz zu vertiefen und zu festigen. Beide Anfänger-Angebote sind auch in ukrainischer Lernsprache verfügbar.

Für Fortgeschrittene gibt es didaktisierte Nachrichten oder Musik zum Deutschlernen. Die Videos und Audios werden mit interaktiven Aufgaben angeboten, die direkt am Smartphone oder Tablet bearbeitet werden können. So erhalten Nutzende auch dann ein unmittelbares Feedback, wenn sie allein lernen.

Selbstständig lernen – aber nicht allein

Angebote in Sozialen Medien wie Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und TikTok ermöglichen Lernenden und Lehrenden den Austausch untereinander. Lehrerinnen und Lehrer, die die Inhalte in ihrem Unterricht einsetzen wollen, wird umfassendes Begleitmaterial zum kostenlosen Download angeboten: Arbeitsblätter, didaktische Tipps oder ganze Unterrichtsstunden.