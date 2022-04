Kostenlos, sicher, frei: DW Akademie veröffentlicht Open-Source-Software Colmena für lokale Medien

Colmena funktioniert wie ein digitaler Redaktionsraum und ist in enger Zusammenarbeit mit 23 Community-Radios und Medien-Organisationen in 13 Ländern Afrikas und Lateinamerikas entstanden.

Ab Donnerstag, 28. April 2022, steht Colmena interessierten Lokal- und Community-Medien zur Verfügung. DW Akademie und REDES A.C. stellen das Tool bei einer Veranstaltung mit Paneldiskussion in Berlin vor. Entwickelt wurde die Software im Rahmen der gemeinsamen Initiative der DW Akademie und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Transparenz und Medienfreiheit – Krisenresilienz in der globalen Pandemie".

"Colmena stärkt lokale Medien"

Natascha Schwanke, Head of Media Development, DW Akademie: "In Krisenzeiten retten verlässliche Informationen Leben. Lokale Medien leisten hier einen enormen Beitrag: sie überwinden räumliche und sprachliche Barrieren. Sie wissen, was ihre Gemeinschaften brauchen, weil sie vor Ort sind. Colmena ermöglicht ihnen, ihre Berichterstattung auch unter herausfordernden Bedingungen aufrechtzuerhalten. Colmena stärkt lokale Medien, damit sie ihre Gemeinschaften stärken können – in der Krise und darüber hinaus."

Erick Huerta Velázquez, Leitender Koordinator, REDES A.C.: "Für Community-Medien und -Netzwerke schien eine eigene digitale Infrastruktur wie Colmena bisher unerreichbar. Die Software ist nun kein Angebot von außen, sondern eine gemeinsam mit lokalen Medien geschaffene Lösung, die sich an ihren Bedürfnissen orientiert. Wir konnten die Begeisterung für dieses Projekt spüren und sehen den starken Wunsch, die neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen."

Colmena ist ein digitaler Werkzeugkasten, mit dem lokale Medien mobil produzieren können.

Die mexikanische Nichtregierungsorganisation REDES A.C. unterstützt zivilgesellschaftliche Projekte wie indigene Community-Medien, die nun auch von Colmena profitieren.

Colmena ist ein digitaler Werkzeugkasten, mit dem lokale Medien mobil produzieren können: von der Aufnahme, über die Bearbeitung bis hin zum Filesharing und der Veröffentlichung. Alle Features ermöglichen die Zusammenarbeit – wie in einem echten Redaktionsraum. Die freie Software ist für verschiedene Endgeräte entwickelt, sie funktioniert auch offline, ist sicher und kostenlos. Colmena ist derzeit in sechs Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch und Kiswahili.

TERMINHINWEIS

Anlässlich der Veröffentlichung von Colmena lädt die DW Akademie zur Paneldiskussion:

"Celebrating Colmena – Crisis-proof reporting for local media with a new open source software"

Internationale Expertinnen, Journalistinnen und Community-Reporterinnen diskutieren über die Rolle lokaler Medien in Krisenzeiten, den Zugang zu Informationen und digitale Rechte – insbesondere für die ländliche Bevölkerung. Wie kann Colmena als eine digitale Lösung einen entscheidenden Beitrag zur Information von Gemeinschaften leisten?

Wann: Donnerstag, 28. April 2022, 18.00 Uhr (MESZ)

Wo: Teilnahme ist online via Zoom möglich

Bitte registrieren Sie sich hier. Die Anmeldung ist bis zum 25. April möglich. Der Teilnahme-Link wird am 27. April verschickt.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache mit Simultanübersetzungen in Spanisch, Französisch und Deutsch statt und wird von DW-Journalistin Mirjam Gehrke moderiert.

Die Panelistinnen

, Deutschland – Head of Media Development, DW Akademie Geraldine de Bastion, Deutschland – Gründerin von Global Innovation Gathering (GIG) und Aktivistin für digitale Rechte

Gerne vermitteln wir Interviews mit den anwesenden Panelistinnen am Rande der Veranstaltung in den Räumen des Offenen Kanals Alex Berlin, Rudolfstraße 1-8 (Eingang: Ecke Ehrenbergstraße), 10245 Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der DW Akademie.

Sneak-Peek-Sessions: Entdecken Sie Colmena!

Am Freitag, 29. April 2022, haben Sie die Möglichkeit, die neue Open-Source-Software Colmena zusammen mit den Entwicklerinnen und Entwicklern zu entdecken.

Registrieren Sie sich für die Sneak-Peek-Sessions auf Zoom hier:

11.00 Uhr MESZ (Französisch) 13.00 Uhr MESZ (Englisch) 15.00 Uhr MESZ (Spanisch)

Die DW Akademie ist das Zentrum der Deutschen Welle (DW) für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung und Wissensvermittlung. Mit ihren Projekten stärkt sie das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und ungehinderten Zugang zu Informationen. Die DW Akademie befähigt Menschen weltweit, auf Basis verlässlicher Fakten und eines konstruktiven Dialogs freie Entscheidungen zu treffen. Sie ist strategischer Partner des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und in rund 60 Entwicklungs- und Schwellenländern aktiv.