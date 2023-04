Europa

Kosovo: Journalist wegen Kritik an einem Imam geschlagen

Wenn in einem armen Land wie Kosovo ein Imam einen teuren Mercedes als Geschenk von den Gläubigen bekommt, macht die Nachricht Schlagzeilen. Der Journalist Valon Syla kritisierte die Schenkungsgeste und wurde deswegen von unbekannten Männern in Prishtina geschlagen. Pressefreiheit und Sicherheit für Medienschaffende sind in Kosovo immer noch eine Herausforderung.