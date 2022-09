Europa

Kosovo: Hilfe für die Ukraine über Religionsgrenzen hinweg

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Zerstörung und das Leid der Menschen im Kriegsgebiet haben auch in Kosovo eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. So helfen kosovarische Juden und Muslime den Ukrainern mit Kleiderspenden und medizinischen Produkten.