Kongos Superreiche - Luxus und Elend in Zentralafrika

Die Demokratische Republik Kongo ist reich an Rohstoffen. Doch nur wenige profitieren davon. Während 60 Prozent der Einwohner Kongos von weniger als 1,25 US-Dollar leben, ernten Geschäftsleute, Künstler, ehemalige Rebellenführer oder Evangelisten die Früchte des Wirtschaftswachstums. Viele haben im Chaos ein Vermögen gemacht. In der Hauptstadt Kinshasa leben die neuen Reichen im Herzen sicherer und luxuriöser Enklaven, während Kinder in den Coltan-Minen im östlichen Teil des Landes schuften. In der Hauptstadt Kinshasa entstehen Luxussiedlungen, abgeschirmt vom Elend der Bevölkerung. Fally Ipupa hat sein Geld mit Musik gemacht. Andere versuchen, mit Ideenreichtum an Geld zu kommen. Patricia Nzolantima hat ein Taxiunternehmen gegründet und möchte vor allem Frauen eine Perspektive bieten. Mit 3000 Minenarbeitern ist Cooperamma der größte Arbeitgeber in Nord-Kivu im Osten des Landes. Robert Seninga, der Geschäftsführer beteuert, dass seine Coltan-Minen vorbildlich geführt werden, doch die Sicherheitsstandards sind mangelhaft. Das weltweit begehrte Mineral, das in Mobiltelefonen und anderen Elektrogeräten verbaut wird, bedeutet für den Kongo Fluch und Segen zugleich. Die einen macht es reich, für die anderen bedeutet es den Tod. Noch immer leidet die Region unter ethnischen Konflikten und den kriegerischen Auseinandersetzungen unterschiedlicher Milizenführer. Mit Geld aus illegalem Coltan-Schmuggel werden die Milizen finanziert und neue Konflikte geschürt. Ein Teufelskreis.