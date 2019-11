Kommentar: Warum die paneuropäische EM 2020 eine gute Idee ist

Seit feststeht, dass die EM 2020 dezentral in insgesamt 12 Ländern stattfinden wird, steht dieses Konzept der UEFA in der Kritik. Doch als die UEFA-Spitze um den damaligen Präsidenten Michel Platini diese Entscheidung im Jahr 2012 traf, gab es nur wenige brauchbare Alternativen. Die damaligen Rahmenbedingungen: Europa befand sich nach der durch den drohenden Staatsbankrott Griechenlands ausgelösten Schuldenkrise in einem Aufschwung.

Trotzdem war die Bereitschaft zur Ausrichtung der EM 2020 gering, die meisten Verbände scheuten damals das damit verbundene finanzielle Risiko. Einzig die Türkei schien seinerzeit fest entschlossen, das Turnier ausrichten zu wollen, doch in der UEFA befürchtete man, dass es zu einem Interessenkonflikt mit einer möglichen Olympia-Bewerbung der türkischen Metropole Istanbul für 2020 kommen könnte.

Platini musste handeln

Vater der paneuropäischen EM 2020: Der damalige UEFA-Präsident Michel Platini (rechts)

Was auch immer man von Platini, dem damaligen FIFA-Präsidenten Joseph S. Blatter und ihren dubiosen Praktiken halten mag, als UEFA-Präsident war Platini seinerzeit zum schnellen Handeln gezwungen und genau das tat er. Da kam ihm das 60-jährige Jubiläum der UEFA im Jahr der EM gerade gelegen. Die Idee der paneuropäischen EM in 12 Ländern konnten Platini und der Verband so wunderbar als eine "Besonderheit zum Verbandsjubiläum" darstellen. Der wahre Grund hinter dieser Idee dürften allerdings die Kosten gewesen sein.

Die Kostenverteilung der EM 2020 auf mehrer Verbände entlastet diese, nicht jedoch die Fans, die die Spiele ihrer Nationalmannschaften vor Ort verfolgen wollen. Das ist nicht gerade fanfreundlich, wobei das Fliegen kreuz und quer durch Europa und somit auch die Kosten vielen Fußball-Fans natürlich auch nicht fremd sind, schaut man sich an wie viele tausende von Anhängern an jedem Spieltag von Champions und Europa League auf dem Kontinent hin und her fliegen.

Die Reise-EM

Doch die UEFA hätte bezüglich des Reiseaufwands für Fans auch mehr tun können: beispielsweise in der Luftfahrtbranche anregen können, dass es während der EM zwischen allen Spielorten Direktflüge geben solle. Fans der diesjährigen Europa-League-Finalisten FC Arsenal und FC Chelsea aus London hatten schon während der K.o.-Phase Bedenken wegen der Reisestrapazen zum Finalort - Aserbaidschans Hauptstadt Baku, in der auch bei der EM 2020 gespielt werden wird - bei ihren Klubs zu bedenken gegeben.

Zumindest hat die UEFA den Auslosungsmodus für die Gruppenphase so geplant, dass jede Mannschaft in der Gruppe maximal zwei Spielorte hat. Die Teams aus den 12 gastgebenden Ländern spielen definitiv während der Gruppenphase im eigenen Land, was die Gesamtreisebelastung ein wenig abfedert.

Eine Frage der Perspektive

"Die paneuropäische EM 2020 ist eine gute Idee", sagt DW-Sportredakteur Mark Meadows

Für Fans, die Gruppenspiele verschiedener Nationen sehen wollen und dafür beispielsweise von Kopenhagen nach Rom, dann nach Amsterdam und weiter nach Bilbao reisen müssen, mag das ganze zwar reizvoll erscheinen, aber ist auch mit enormem Reiseaufwand- und -Kosten verbunden. Doch der europäische Flugmarkt mit einer Fülle an Billigfliegern und Direktverbindungen zwischen tausenden von Städten dürfte den Kontinent zum einzigen auf der Welt machen, an dem ein Sportgroßereignis so möglich ist.

Verglichen mit der WM 2022, bei der ein Großteil des Turniers in und um eine einzige Stadt - Katars Hauptstadt Doha - stattfinden wird, wirkt die paneuropäische WM zwar gigantisch, doch letztlich bleibt Europa auch der kleinste aller Kontinente. Zieht man zum Beispiel die WM 2026, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, als Vergleich ran, wirkt die EM 2020 schon wieder alles andere als weitläufig - es ist eine Frage der Perspektive.

Faktor Fanerlebnis

Natürlich ist es unbestritten, dass sich die oft zitierte Turnieratmosphäre bei einem auf ein Land konzentrierten Turnier besser entfalten kann - man denke an die in Deutschland als "Sommermärchen" in die kollektive Erinnerung eingegangene WM 2006.

Bei der EM 2012 waren die historischen Innenstädte aller Spielorte in Polen atemberaubend und die Stimmung bestens. Doch im Co.-Gastgeberland Ukraine sah das auch schon wieder ganz anders aus - nicht unbedingt schlechter, einfach anders. So ähnlich wird es 2020 auch werden.

Showdown in London

Meine Prognose: Die über den ganzen Kontinent verteilte EM 2020 wird den Kontinent mehr verbinden, als jede andere Europameisterschaft zuvor, ehe dann der Showdown in der Hauptstadt des dann womöglich nicht mehr zur EU gehörenden vereinigten Königreichs steigt. Man kann es als Ironie der aktuellen Zeiten und Entwicklungen sehen, dass die Halbfinals und das Finale der ersten paneuropäischen EM ausgerechnet in London, dem Herzen des Insel-Königreichs, das mit Kontinentaleuropa immer fremdelte, stattfinden. Aber diese Ironie muss ja nicht zynisch und bitter, sondern kann auch eine schöne sein.

Und Unabhängig von Brexit-Debatte & Co. - in der Finalwoche werden sich die Fans aus ganz Europa dann wieder "klassisch" an einem Spielort versammeln, die Straßen der Metropole säumen und gemeinsam dem großen Endspiel in Wembley - Europas zweitgrößtem Fußballstadion - entgegenfiebern.

Die paneuropäische EM 2020 ist alles anders als der viel zitierte "Alptraum" - sie wird lustig, vielseitig und sportlich hoffentlich hochspannend. Spätestens mit der Auslosung am Samstag in Bukarest dürfte das europäische EM-Fieber deutlich ansteigen.