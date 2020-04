Kommentar: Keine Gerechtigkeit in der Ungerechtigkeit in der Türkei

In Zeiten der Corona-Krise und der häuslichen Isolation setzt für viele Menschen eine Phase der Einkehr ein. Nach den schockierenden Nachrichten von Todesfällen, die täglich verkündet werden, geht aber auch Angst um. Genau jetzt sind wir auf gegenseitige Solidarität angewiesen. Politiker sollten sich einsichtig und gnädig präsentieren - insbesondere in autoritären Ländern wie der Türkei, wo das Vertrauen in die regierende Elite ohnehin erschüttert ist.

Leider scheint gerade hier ein Mindestmaß an Reflektion zu fehlen. Der repressive Führungsstil geht munter weiter, genüsslich werden Journalisten und Andersdenkende wegen ihrer politischen Haltung ins Gefängnis gesteckt. Offenbar nimmt der Druck sogar weiter zu.

Inhaftierung von Journalisten: Kein Ende in Sicht

In Ankara hat das türkische Parlament nun eine gesetzliche Regelung verabschiedet, mit der 90.000 Häftlinge aus den Gefängnissen freigelassen werden - sie sollen vor dem Coronavirus geschützt werden. Diese Regelung gilt aber nicht für Journalisten und politische Gefangene, obwohl sie eigentlich niemals hätten inhaftiert werden dürfen. Stattdessen billigte die Regierung ein weiteres Gesetz, das die Inhaftierung von Journalisten noch erleichtern könnte. Bislang erhielten Personen, die zu Haftstrafen von unter 18 Monaten verurteilt wurden, die Möglichkeit, auf Bewährung von der Haft verschont zu bleiben.

DW-Redakteurin Hülya Schenk

Damit soll Schluss sein und eine 18-monatige Haftstrafe muss in 40 Prozent der Fälle im Gefängnis abgesessen werden. Diese Änderung könnte zum Instrument werden, um verurteilten Journalisten oder Andersdenkenden weitere Ketten anzulegen. Mit anderen Worten: Ankara wird in den Tagen der Corona-Krise noch stärker kritische Stimmen unterdrücken und die Justiz benutzen, um seine Macht auszubauen.

Die Justiz im Griff Erdogans

Die zunehmende Einflussnahme der Politik auf die Justiz ist in der Türkei ein weitreichendes Problem. Präsident Recep Tayyip Erdogan macht keinen Hehl aus seiner Einflussnahme: er kritisiert, wütet, schimpft, wenn er mit Gerichtsbeschlüssen unzufrieden ist.

Als der Geschäftsmann und Aktivist Osman Kavala beim Gezi-Prozess vor zwei Monaten überraschend freigesprochen wurde, tat er umgehend seine Meinung dazu kund. In Anspielung auf den ungarischen Milliardär George Soros sagte er, es gebe Typen, die Länder durch Rebellionen stören wollten. Der türkische Ableger dieser Mission sei Kavala gewesen. Äußere Mächte hätten versucht, Kavala mit einem Manöver wieder frei zu bekommen. Erdogans Äußerung schien gefruchtet zu haben: Kavala wurde erneut festgenommen, bevor er das Gefängnis überhaupt verlassen konnte.

Wie viele weitere politische Gefangene und Journalisten, die zurzeit im Gefängnis sitzen, meist ohne Beweise oder Rechtsgrundlage, wird auch Kavala nicht von der neuen "Corona"-Regelung profitieren.

Journalisten gehören zu den "Gefahren" für die AKP-Regierung. Sie kritisieren, dass Erdogan zu lange gezögert habe, als es darum ging, Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu ergreifen. Sie kritisieren, dass Erdogan anstatt staatliche Hilfe bereitzustellen einen Spendenaufruf bei der Bevölkerung machte.

Mit Ermittlungen gegen Corona-Zweifler

Erdogan geht weiter gegen seine Kritiker vor: vergangene Woche stellte er Strafanzeige gegen den populären Moderator Fatih Portakal. Dieser hatte zuvor die Corona-Spenden-Kampagne auf Twitter kritisiert. Portakal wird bald dem Richter vorgeführt - genauso wird es noch vielen weiteren Journalisten ergehen, die den mahnenden Finger gegen die Regierung erheben.

Diejenigen, die in der Türkei für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit einstehen und ihre Stimme gegen willkürliche Verhaftungen und Ungerechtigkeit erheben, kämpfen gegen Windmühlen. Sie suchen etwas, was es nicht zu finden gibt: Gerechtigkeit in einem Land voller Ungerechtigkeit.