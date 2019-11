Kommentar: Evo Morales' größter Feind

Präsident Evo Morales hat die politische Krise, in der sich Bolivien befindet, nicht verstanden. Das ist überraschend für einen Mann, der seit 2006 an der Macht ist. Er hat nicht nur nicht verstanden, dass seine Strahlkraft in diesen fast vierzehn Jahren der Regierung nachgelassen hat, sondern auch den Wandel nicht erkannt. In der Politik ein unverzeihlicher Fehler.

Morales ignorierte das Ergebnis des Referendums vom 21. Februar, bei dem die Bolivianer mehrheitlich seinem Wunsch nach einer vierten Amtszeit eine Absage erteilten. Dies war die erste Botschaft, die der Präsident nicht verstand: Mehr als die Hälfte des Landes wollte einen Übergang, und eine solche Entscheidung ist in einer Demokratie unantastbar.

Er verstand nicht, dass es an der Zeit war, einen Wandel in der Führung des Landes einzuleiten. Doch statt einen Kandidaten innerhalb seiner eigenen Partei (MAS) zu fördern und auf diesem Weg die Macht im Regierungspalast "Palacio Qumado" zu sichern, suchte er nach rechtlichen Schlupflöchern, um sich doch Wahlen stellen zu können.

Vertrauensbruch

Die Demonstrationen gegen Morales ließen bis zum Wahltag nicht nach. Morales war nicht nur entschlossen, zu gewinnen, sondern er wollte es in der ersten Runde. Der vorläufige Bericht der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) enthüllt eine Reihe schwerwiegender Unregelmäßigkeiten und Manipulationen, die das Vertrauen in das offizielle Wahlergebnis infrage stellen. In einem zutiefst konservativen Land kann selbst die eigene Basis, darunter viele Indigene, Morales dies nur schwer verzeihen.

DW-Redakteur Johan Ramírez

Als Morales kurz nach der Wahl zum Sieger erklärt wurde, ging die Opposition auf die Straßen und forderte eine Neuauszählung. Der Präsident wollte auch diese Botschaft nicht hören. Wenige Tage später eskalierte die Situation und die Opposition wollte die Annullierung des ersten Wahlgangs und Neuwahlen. Undauch diese Botschaft wollte der Präsident nicht hören. die Rücktritt-Rufe gegen Evo Morales wurden immer lauter.

Fatale Ansprache

Am Samstag richtete Morales eine Botschaft an die Nation, die erschreckend belegte, dass der amtierende Präsident immer noch nicht verstanden hatte: Er prangerte einen Staatsstreich an, rief seine Anhänger auf, die Regierung zu unterstützen, sprach von Rassismus, unterschlug die Unterstützung von einigen Polizeikräften für die Proteste und forderte einen Dialog, der aber die Bürgerkomitees, die derzeit die Opposition anführen, nicht einschloss.

Diese Bürgerkomitees mobilisieren gerade die Massen, verfügen in der Bevölkerung über eine breite Unterstützung und entwickeln sich zu einer sozialen Bewegung. Die Weigerung, diese Bürgerkomitees als Gesprächspartner anzuerkennen, könnte der letzte politische Fehler von Evo Morales sein. Seine Ansprache an das Volk und das Verdikt der OAS haben die Proteste weiter angefacht.

Zu spät!

Jetzt hat Evo Morales sein Land mit der Nachricht überrascht, doch Neuwahlen zuzustimmen. Mit Verlaub, Herr Präsident, Ihre Ankündigung kommt mindestens zehn Tage zu spät! Jetzt fordern die Demonstranten keine Wiederholung der Wahl, sondern ihren Abschied von der Macht. Die Krise hat einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die Polizei ist in den Städten nicht mehr in der Lage die Proteste unter Kontrolle zu halten, und das Militär wird kaum die Baracken verlassen, um die eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Bolivien erlebt gerade einen historischen Moment: Die Zeit von Evo Morales ist abgelaufen. Zeit ist ein fundamental wichtiges Element in der Politik. Evo Morales hat es nicht verstanden.