Komet Neowise zu Besuch in der Nähe der Erde

Um einmal die Sonne zu umrunden, braucht der Komet C/2020 F3 alias Neowise auf seiner stark elliptischen Bahn etwa 4420 Jahre. Noch viel seltener nähert er sich der Erde an. Das passiert nur alle 5000 bis 7000 Jahre. Das letzte Mal war er also in der Jungsteinzeit für Menschen sichtbar.

Jetzt fliegt er wieder so dicht an der Erde vorbei, dass man ihn sehen kann. Eigentlich ist er für Kenner schon seit Tagen zu sehen, aber am Donnerstag sind die Chancen am größten.

Augen auf! Bei klarer Sicht findet man den Kometen vielleicht am nördlichen Sternenhimmel.

Dann nähert sich das Geschoss der Erde auf nur noch gut 103 Millionen Kilometer an. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne. Eine Gefahr für die Erde ist der Komet also nicht.

Zu sehen ist er am nördlichen Sternenhimmel unter dem Sternbild des großen Wagens. Entdeckt wurde Neowise erst im März dieses Jahres, von dem reaktivierten Weltraumteleskop gleichen Namens.

(dpa, AFP)

