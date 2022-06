Kolumbien: Ein Ex-Guerillero als Präsident?

Zweimal ist Gustavo Petro bereits bei der Präsidentenwahl gescheitert. Beim dritten Mal könnte es endlich klappen: Mit 40 Prozent der Stimmen hatte er im ersten Wahlgang am 29. Mai einigen Abstand zum Zweitplatzierten, der 28 Prozent holte. Auch wenn bereits mehrere ausgeschiedene Kandidaten dem parteilosen Unternehmer Rodolfo Hernández ihre Unterstützung für die Stichwahl am 19. Juni zugesagt haben, kann Petro weiter als Favorit für das Amt gelten. Und allein diese Aussicht hat es in sich. Denn Petro wäre der erste kolumbianische Präsident aus einem linken Wahlbündnis, nachdem in fast 140 Jahren Republik stets konservative oder liberale Präsidenten die Geschicke des Landes gelenkt haben.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Aus bewaffneten Bauern wird eine Armee Mitte des 20. Jahrhunderts tobt in Kolumbien ein Kampf zwischen den politischen Lagern. In entlegenen Gebieten gründen linke Gruppen unabhängige Republiken, die nach und nach von Regierungstruppen eingenommen werden. Aus der "República de Marquetalia" entkommen zwei der Anführer: 1966 gründen Manuel Marulanda und Jacobo Arenas (l.) die Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas - FARC.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Der Kampf als Lebenstil Im unwegsamen Amazonas-Gebiet sind die ortskundigen Bauern der schwerfälligeren Armee taktisch überlegen. Bald lernen die FARC von anderen Guerilla-Gruppen in Lateinamerika und beginnen, auch Studenten und Slumbewohner aus den Städten zu rekrutieren, darunter wohl mehr als 18.000 Minderjährige. Auch Frauen schließen sich den Rebellen an. Kinder zu bekommen ist ihnen allerdings strikt verboten.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Söldner, Drogenhändler, Schutzgelderpresser Um sich zu finanzieren, steigen die Marxisten ins Drogengeschäft ein: Sie verdingen sich als Söldner der Kokain-Kartelle und beteiligen sich später am Anbau. Obwohl die Armee mit Unterstützung der USA Anbauflächen und Drogenlabore (Bild) zerstört, klingelt die Kasse. Zeitweise kontrollieren die Rebellen ein Gebiet so groß wie die Schweiz. Dort erheben sie auch eine "Revolutionssteuer".

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Geiselnahmen als Geschäftsmodell Die Einnahmen der FARC werden zeitweise auf hunderte Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt. Auch weil ein weiteres Geschäftsmodell floriert: Fast 10.000 Entführungen von 1970 bis 2010 werden der FARC zugeschrieben. Prominentestes Opfer war 2002 die Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt. Erst nach sechs Jahren befreit das Militär Betancourt und 14 weitere Geiseln.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Das Ringen um den Frieden Bereits in den 1980er-Jahren handeln die FARC einen ersten, brüchigen Waffenstillstand mit der kolumbianischen Regierung aus. Einige Mitglieder versuchen, in Parteien die Politik mitzugestalten. In den 1990er-Jahren stellen sie ein politisches Zehn-Punkte-Programm vor. 2001 trifft sich FARC-Chef Manuel Marulanda (r.) mit Präsident Andrés Pastrana (l.) zu erneuten Friedensgesprächen. Ohne Erfolg.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Terror ohne Pause Einig werden sich FARC und kolumbianische Regierung wohl auch deshalb nicht, weil die Rebellen ihren Terror noch während der Verhandlungen ausweiten. Mit Sprengsätzen und Überfallkommandos greifen sie Militärposten und Polizeistationen an. Rücksicht auf zivile Opfer nehmen sie nicht - wie hier 2003 in Medellín, als eine Autobombe 30 Menschen verletzt und sechs tötet, darunter ein Kleinkind.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Linker und rechter Terror Wer im Mai 2002 in dieser Kirche 119 Zivilisten massakrierte ist bis heute unklar. Neben der FARC stehen rechte Paramilitärs im Verdacht. Die meisten der etwa 250.000 Todesopfer des anhaltenden Konflikts sind Zivilisten, die zwischen die Fronten gerieten oder als politische Gegner, mutmaßliche Kollaborateure oder Familienmitglieder von Gegnern ermordet wurden.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Geschwächte Guerilla Der 2002 gewählte Präsident Alvaro Uribe verstärkt den Kampf gegen die Rebellen. Am 1. März 2008 töten Soldaten den Vizechef der FARC, Raúl Reyes, kurz darauf verstirbt Marulanda. Auch sein Nachfolger wird 2011 bei einem Gefecht getötet. Bis zum Ende von Uribes Präsidentschaft 2008 sinkt die Truppenstärke der FARC auf etwa 8000 - von rund 20.000 während der 1990er-Jahre. Die meisten desertierten.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Der umstrittene Friedensvertrag So geschwächt nehmen die FARC mit dem neuen Präsidenten Juan Manuel Santos (l.) Friedensgespräche auf. Die Verhandlungen mit finden in Kuba statt. Am 26. September 2016 unterzeichnen Rebellenführer Timoleón Jiménez (M.) und Santos den Friedensvertrag. Dabei hatte sich eine knappe Mehrheit der Kolumbianer in einem nicht-bindenden Referendum dagegen ausgesprochen.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Die Entwaffnung der Rebellen Mit der Unterzeichnung stimmen die FARC ihrer Entwaffnung zu. Einige Hundert Rebellen weigern sich, die anderen rund 7000 stehen vor der Wiedereingliederung in ein ziviles Leben. Nur wer im Verdacht steht, selbst Menschenrechtsverletzungen verübt zu haben, soll vor ein Sondergericht gestellt werden. Anfang 2021 wurden erstmals auch Führungsmitglieder angeklagt, darunter Anführer Giménez.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Versöhnung zwischen Guerillera und Opfern Einige ehemalige FARC-Kämpfer setzen sich aktiv für die Versöhnung mit der kolumbianischen Bevölkerung und speziell ihren Opfern ein. Hier trifft sich der Ex-Rebell Rodrigo Granda mit der Schwester zweier Entführungsopfer, um sich für das begangene Unrecht zu entschuldigen. Auch ehemalige Geiseln engagieren sich in Wiedereingliederungsprojekten.

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden Noch lange nicht am Ziel Die FARC ist nun eine politische Partei. Doch viele Mitglieder sehen den Friedensvertrag verletzt: Die Regierung setzte wesentliche Teile nicht um. Einige Rebellen sind zum bewaffneten Widerstand zurückgekehrt. Unter ihnen die beiden Chefunterhändler des Friedensvertrags Ivan Márquez und Jesús Santrich. Mitte 2019 teilten sie in einem Video mit, die "zweite Marquetalia" habe begonnen. Autorin/Autor: Jan D. Walter



Während in vielen Ländern Lateinamerikas linke Parteien seit Jahrzehnten die Politik mitbestimmen, blieb die kolumbianische Mehrheit skeptisch gegenüber linkem Gedankengut. Zu groß war der Schrecken vor den unterschiedlichen Guerilla-Gruppen, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts versucht haben, dem Land ihre kollektivistischen Ideologien mit Gewalt aufzuzwingen - allen voran die Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, kurz FARC, mit der die Regierung 2016 einen brüchigen Friedensvertrag schloss. Umso überraschender wirkt es, dass nun ausgerechnet ein Ex-Guerillero eine echte Chance auf das Präsidentenamt hat.

Als Teen in die Guerilla

Als Kind eines Lehrers studierte Gustavo Petro an einer privaten Universität und erlangte einen Abschluss als Volkswirt. Noch als Teenager schloss er sich der Guerilla-Bewegung M-19 an, die sich 1970 gegründet hatte, nachdem der Kandidat der linken Alianza Nacional Popular, Gustavo Rojas Pinilla, durch mutmaßlichen Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden war.

M-19-Guerrilleros im Jahr 1989 bei der Beerdigung eines führenden Mitglieds

Ab da führte Petro gewissermaßen ein Doppelleben: Offiziell trat er 1980 in den Dienst der zentralkolumbianischen Stadt Zipaquirá ein und wurde später Stadtverordneter. Parallel dazu engagierte er sich als "Coronel Aureliano" in der M-19. Den Namen gab er sich nach einer Figur im Roman "100 Jahre Einsamkeit" von seinem Landsmann und Idol, dem Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez.

Politische Karriere in der Opposition

In dieser Zeit verübte die M-19 zahlreiche Verbrechen - darunter Entführungen, Morde und Angriffe auf militärische und polizeiliche Einrichtungen. 1985 wurde Petro wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen, gefoltert und wegen Verschwörung zu 18 Monaten Haft verurteilt. Als die M-19 im Jahr 1990 die Waffen niederlegte und zur politischen Partei Alianza Democrática M-19 wurde, kandidierte Petro für einen Sitz im kolumbianischen Parlament und zog als Abgeordneter ins Unterhaus ein.

Petro half, die Verbindungen von Ex-Präsident Alvaro Uribe (hier im März) zu rechten Terroristen aufzudecken

Die Wiederwahl 1994 glückte nicht; und nachdem er Morddrohungen erhielt, ließ sich Petro in den 1990er Jahren als Diplomat nach Belgien entsenden. Nach seiner Rückkehr zog er erneut ins Parlament ein - erst als Abgeordneter, dann als Senator. Einen Namen machte er sich vor allem damit, dass er die Verbindungen des damaligen Präsidenten Alvaro Uribe mit der rechten Terrororganisation "Vereinigten Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens" (AUC) aufdeckte und ihm damit zahlreiche Verfahren einbrachte.

Bürgermeister mit Makel

Wohl auch durch diesen Erfolg wurde er bei der Präsidentschaftskandidatur 2010 zum Kandidaten der gemäßigten linken Partei PDA (Polo Democrático Alternativo), schied jedoch im ersten Wahlgang aus. Zwei Jahre später gewann er die Wahl zum Bürgermeister von Bogotá.

Im Amt setzte er unter anderem strengere Waffenkontrollen in der Hauptstadt durch, stärkte den öffentlichen Transportsektor und richtete ein Frauen-Sekretariat sowie eine zentrale Anlaufstelle für die LGBTI-Community ein. Vor allem aber unterstützte er ärmere Bevölkerungsschichten mit Sozialprogrammen.

Mit Francia Márquez hätte Petro eine bekannte Umweltschützerin und Bürgerrechtlerin als mögliche Vizepräsidentin

Versäumnisse werden ihm in der Bildungspolitik vorgeworfen - zumal er das ihm zugesprochene Haushaltsbudget nicht ausgeschöpft hat. Zwischenzeitlich wurde Petro von einem Gericht wegen Unregelmäßigkeiten bei der Umstellung der Abfallentsorgung suspendiert. Ein anderes Gericht stufte die Vorwürfe aber als geringfügig ein, und Petro brachte seine Amtszeit regulär zu Ende. Unterm Strich scheinen ihn die Haupstädter aber in guter Erinnerung zu haben, denn in Bogotá entfielen am Sonntag fast die Hälfte der Stimmen auf den Ex-Bürgermeister.

Sozialdemokratischer Präsidentschaftskandidat

Bei der Präsidentschaftswahl 2018 unterlag Gustavo Petro in der Stichwahl dem mittlerweile extrem unbeliebten Präsidenten Iván Duque. Heute noch mehr als damals tritt er mit einem moderat linken Wahlprogramm an: Die Idee einer Verfassungsreform hat er fallengelassen. Doch er will das marktliberale Wirtschaftsmodell durch höhere Unternehmensbesteuerung abschwächen und die umweltzerstörerische Ausbeutung von Bodenschätzen einschränken.

Video ansehen 03:24 Kolumbien: Die dunkle Seite der südamerikanischen Kohle

Gleichzeitig soll es unter seiner Präsidentschaft keine Enteignung von Privateigentum geben. Dafür hat er medienwirksam unter notarieller Aufsicht einen Eid geleistet. Rechtlich bindend wäre der zwar wohl nicht, doch das Signal scheint klar: Er will nicht spalten, sondern einen. "Kolumbien braucht keinen Sozialismus, sondern Demokratie", sagte Petro im vergangenen September der spanischen Tageszeitung "El Pais".

Holt Petro seine Vergangenheit ein?

Mehr als 40 Prozent der Wähler haben Gustavo Petro offenbar seine Vergangenheit im bewaffneten Kampf gegen den Staat verziehen. Allerdings hat Kolumbien Hunderte Verbrechen der M-19, die Petro begangen oder mitverantwortet haben könnte, bisher nicht gerichtlich aufgearbeitet. Der kolumbianische Journalist Francois Roger Cavard will das ändern. Gemeinsam mit Anwälten hat er nach eigenen Angaben Beweise für 40 dieser Verbrechen gesammelt, um Klagen einzureichen.

Am Tag nach dem ersten Wahlgang ließ der Nationale Gerichtshof von Spanien eine Klage zu, in der Gustavo Petro beschuldigt wird, im Jahr 1981 an der Entführung des 2014 verstorbenen spanischen Journalisten Fernando González Pacheco beteiligt gewesen zu sein. "Ich versichere, dass hinter der Klage kein politisches Kalkül steckt", sagte Cavard im kolumbianischen Radio. Ob sie politische Auswirkungen hat, wird sich am 19. Juni zeigen. Dann findet die Stichwahl statt.