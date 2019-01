Kohleausstieg: Was bedeutet das Ende der Braunkohle für die Arbeiter und die Region?

Das Ende des Steinkohlenbergbaus

Aufgaben, die nie erledigt sein werden

In den letzten 150 Jahren ist das Ruhrgebiet um bis zu 25 (!) Meter abgesackt. Würde man die Gruben nun sich selbst überlassen, stiege das Grundwasser wieder an und verwandelte das Revier, in dem immerhin mehr als fünf Millionen Menschen leben, in einen riesigen See. Also muss das Wasser abgepumpt werden. Und zwar ständig. Deswegen spricht man an der Ruhr von "Ewigkeitslasten".