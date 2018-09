Kohleausstieg: Sachverständigenrat rät Bundesregierung zur Eile

Klimaforscher drängen auf einen zügigeren Kohleausstieg. Zumindest dann, wenn sich Deutschland seinen Klimazielen noch verpflichtet fühlt.

Wie die Erderwärmung funktioniert ist reine Physik: Klimagase wie Kohlendioxid, Methan und Lachgas reichern sich in der Erdatmosphäre an und sorgen dafür, dass weniger Wärmestrahlung ins Weltall entweicht. Die Erde heizt sich somit auf.

Das wichtigste Treibhausgas ist Kohlendioxid (CO2) und dies baut sich in der Atmosphäre nicht ab. Um die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, vorzugsweise auf unter 1,5 Grad, beschloss die Weltgemeinschaft das UN-Klimaabkommen. Darin verpflichten sich die Staaten ihre Treibhausgasemissionen schnellstmöglich zu senken, damit die gesetzten Klimaziele noch erreicht werden können.

Nicht mehr viel Platz für CO2 in der Atmosphäre

Klimaphysikern ist inzwischen weitgehend bekannt wie viel CO2 und andere Klimagase die Atmosphäre insgesamt noch aufnehmen kann, damit die Erdtemperatur wahrscheinlich nicht über zwei Grad oder 1,5 Grad Celsius steigt.

Aus dieser Restmenge von Klimagasen in der Atomsphäre ergibt sich das sogenannte CO2-Budget, dass der Weltgemeinschaft noch bleibt. Wird das verbleibende CO2-Budget in der Atmosphäre überschritten, so heizt sich die Erde über zwei Grad auf - mit verheerenden Folgen für die gesamte Menschheit. Die ersten Anzeichen vom Klimawandel werden derzeit bei einem Grad Erderwärmung schon spürbar.

Wie viel CO2 darf Deutschland noch emitieren?

Um die Erderwärmung mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent auf zwei Grad zu begrenzen, bleibt laut Sachverständigenrat der Bundesregierung (SRU) heute noch ein weltweites Restbudget von rund 700.000 Megatonnen CO2 in der Atmosphäre. Zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ist das verbleibende Restbudget schon viel stärker begrenzt und liegt laut SRU bei nur noch rund 140.000 Megatonnen CO2. (Eine Megatonne entspricht einer Million Tonnen).

Bei der Stromerzeugung mit Braunkohle wird besonders viel CO2 freigesetzt

Das SRU rechnete anhand von Bevölkerungszahlen aus, wie viel CO2 Deutschland laut Klimaabkommen in den nächsten Jahrzehnten maximal noch in die Erdatmosphäre einbringen darf, damit das zwei Grad-Ziel nicht überschritten wird. Die historischen Emissionen von Deutschland berücksichtigte der Sachverständigenrat bei den Berechnungen nicht.

Insgesamt verbleibt demnach für Deutschland ab 2019 noch ein Restbudget in der Atmosphäre von rund 6.600 Megatonnen CO2 in den kommenden Jahrzehnten. Emittiert Deutschland die gleiche Menge CO2 wie bisher, so wäre dieses Budget schon in sieben Jahren aufgebraucht.

Kohleausstieg muss zügig umgesetzt werden

Aus dem deutschen CO2-Budget errechnete der SRU auch das Restbudget für die Kohlekraft. "Damit Deutschland einen angemessenen Beitrag zu den globalen Klimazielen leisten kann, dürfen die Gesamtemissionen der Kohleverstromung in Deutschland bis zum endgültigen Ausstieg 1.500 Megatonnen CO2 (ab 1.1.2017) nicht überschreiten", sagt SRU-Mitglied Prof. Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Den Mitgliedern der Kohlekommission hatte Lucht die Zusammenhänge zwischen Zwei-Grad-Ziel und Kohleausstieg am Dienstag, 18. September, erklärt.

Der Sachverständigenrat empfiehlt der Bundesregierung jetzt möglichst schnell mit dem Kohleausstieg zu beginnen. Dies würde die Kosten senken und gebe allen Beteiligten mehr Zeit, erklärt Ratsmitglied Prof. Claudia Kemfert. "Wenn wir jetzt zügig die ältesten und ineffizientesten Anlagen vom Markt nehmen, können wir die restlichen Kohlekraftwerke länger laufen lassen und damit Kosten senken sowie die Versorgungssicherheit erhöhen."

Die Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat einen Pfad für den Kohleausstieg errechnet und bezeichnet diesen wie andere Forscher als technisch machbar und "wirtschaftlich vorteilhaft". Die hohen Schäden, die durch die Kohleverstromung der Volkswirtschaft entstehen, ließen sich so reduzieren.

Darüber hinaus könnte laut DIW der Kohleausstieg durch die früher endende Braunkohlegewinnung so gestaltet werden, dass "weder im Tagebau Garzweiler II weitere Ortschaften, noch der aus naturschutzrechtlichen Gründen erhaltenswerte Wald im Tagebau Hambach weichen müssen."

Die Deutsche Welle fragte auch die Landesregierung von NRW und den Kohlekonzern RWE zur Position des Sachverständigenrat. Die Landesregierung von NRW beantwortet die DW-Fragen nicht.

Der Energiekonzern RWE lehnt den vom Sachverständigenrat verwendeten Budgetansatz ab. Er "ist weder Grundlage des europäischen noch der deutschen Politik. Vielmehr hat die Bundesregierung einen derartigen Ansatz verworfen", antwortet Konzernsprecher Lothar Lambertz. Die aktuellen Planungen von RWE "zur weiteren Fortführung des Braunkohleverstromung" sieht RWE im Einklang mit den freiwilligen Minderungszusagen der EU Mitgliedstaaten im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens. Nach Einschätzungen von Klimaforschern und des letzten UN-Report wird sich die Erdtemperatur durch diese bisher eingereichten Zusagen um mindestens drei Grad erhöhen.