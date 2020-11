1. FC Köln besiegt Favorit Borussia Dortmund

Verkehrte Welt in Dortmund: Der BVB, klarer Favorit gegen den 1. FC Köln, hat mit 1:2 (0:1) verloren und damit eine überraschende Niederlage kassiert. Das Spiel des Zweiten gegen den Vorletzten der Bundesliga-Tabelle war noch gar nicht alt, da setzte es für den BVB eine kalte Dusche: Nach einer verlängerten Ecke schob Ellyes Skhiri den Ball zum 1:0 für die Kölner über die Linie (9.). Dortmund schüttelte sich kurz und erhöhte dann den Druck. Der FC, der zuvor 18 Spiele lang nicht gewonnen hatte, blieb aber gefährlich und hätte die Führung sogar erhöhen können. Dann aber zappelte der Ball im Kölner Tor. Der vermeintliche Ausgleich durch Mats Hummels nach einer halben Stunde zählte jedoch nicht, weil der Torschütze knapp im Abseits gestanden hatte.

Nach dem Seitenwechsel erlebten die Dortmunder dann ein Déjà-vu: Wieder traf Skhiri nach einer verlängerten Ecke. Erneut hatte sich der Franzose am langen Pfosten freigeschlichen und schob aus kurzer Distanz ein (60.). Dortmund stand jetzt unter Druck, der sich nach 74 Minuten ein wenig reduzierte, weil Thorgan Hazard der Anschlusstreffer gelang. Doch dabei blieb es. Zwar hatten die Dortmunder bis in die Nachspielzeit hinein einige Gelegenheiten, doch entweder rauschte der Ball knapp am Kölner Tor vorbei, oder FC-Torhüter Timo Horn war zur Stelle.

"Natürlich sind wir alle enttäuscht, dass wir heute zu Hause gegen Köln verlieren", sagte Lucien Favre nach dem Spiel. "Es ist schwer, das zu akzeptieren."

Bayern hinten wackelig, vorne konstant

Verkehrte Welt auch beim FC Bayern München? Ja, aber nur kurzzeitig. Denn wie Dortmund geriet zunächst auch der Tabellenführer beim VfB Stuttgart in Rückstand. Tanguy Coulibaly war bei einem Konter in der Mitte völlig frei und überwand Manuel Neuer (20.). Die Münchner taten sich danach schwer, vor allem in der Defensive häuften sich die Fehler. Nach einer guten halben Stunde hatten die Stuttgarter gleich drei dicke Chancen in Folge, die sie aber alle ungenutzt ließen. Stattdessen fiel der Treffer auf der anderen Seite: Kingsley Coman zog von der linken Seite nach innen in den Strafraum und schloss mit rechts ins linke untere Eck ab (38.). Coman war es auch, der noch vor der Pause das 2:1 durch Robert Lewandowski vorbereitete. Der Pole verwertete einen Querpass des Franzosen mit einem platzierten Direktschuss aus 20 Metern Torentfernung (45.+1).

Spiel gedreht: Robert Lewandowski zielt genau und macht das 2:1 für den FC Bayern München

Die Bayern kontrollierten jetzt das Spiel, wirkten hinten aber weiterhin nicht sattelfest und erlaubten den Stuttgartern weitere gute Chancen. Doch erneut konnten sich die Münchner auf ihre gute Offensive verlassen. Douglas Costa kopierte das Coman-Tor aus Halbzeit eins - nur auf der rechten Angriffsseite - und stellte den 3:1 (2:1)-Endstand her.

Bielefeld belohnt sich nicht

RB Leipzig ließ es beim 2:1 (1:0) gegen Arminia Bielefeld langsam angehen, war aber von Anfang die dominierende Mannschaft. Nach einer knappen halben Stunde erzielte Außenverteidiger Angelino die Führung (29.). Zum zweiten Leipziger Tor lieferte Aufsteiger Bielefeld kurz nach Wiederanpfiff selbst die Vorlage: Ein zu kurzer Rückpass von Arminen-Verteidiger Amos Pieper auf den Torwart wurde von Dani Olmo abgefangen. Der Spanier legte zurück auf Christopher Nkunku, der keine Mühe hatte, das 2:0 zu erzielen (47.).

Angelino erzielt gegen Bielefeld bereits seinen vierten Bundesliga-Treffer der Saison

Die Bielefelder spielten nun viel offensiver, wodurch Leipzig nach vorne mehr Räume hatte. Einen Konter in der 72. Minute konnte Pieper nur mit einem Foul stoppen. Die Entscheidung? Nein, denn den anschließenden Elfmeter von Alexander Sörloth hielt Bielefelds Torwart Stefan Ortega, und im direkten Gegenzug gelang Bielefelds Stürmer Fabian Klos sein erstes Bundesliga-Tor (75.). Danach geriet RB ins Schwimmen. Bielefeld machte großen Druck und hatte mehrere gute Chancen auf den Ausgleich. Allerdings vergaben Klos und Co. auch beste Gelegenheiten, so dass letztlich für die Arminia die siebte Niederlagen in Folge zu Buche stand.

Kruse rettet für Union einen Punkt

Ein schwerer Patzer von Torwart Kevin Trapp brachte Eintracht Frankfurt beim 3:3 (2:2) bei Union Berlin schon früh in Rückstand. Der Nationalkeeper konnte eine eigentlich ungefährliche Flanke nicht festhalten, Robert Andrich nutzte den Fehler und staubte ab (2.). Zwei Minuten später leistete sich Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger ein Foul im eigenen Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Max Kruse sicher (6.). Mit höchstem Einsatz vereitelte Trapp kurze Zeit danach das 3:0 für Union. Danach brauchten die Frankfurter eine Weile, um sich zu fangen, doch noch vor der Pause gelang den Gästen durch zwei Treffer von André Silva der Ausgleich (27./37.) und dämpfte die anfängliche Euphorie der Berliner. Kurz vor Spielende war das Spiel endgültig gedreht, weil Bas Dost nach einem Konter das 3:2 für Frankfurt erzielte (79.). Doch auch das war noch nicht der Schlusspunkt. Den setzte erneut Kruse, der wenig später mit einem sehenswerten Direktschuss für das 3:3 sorgte (82.).

Freude in Berlin: Nach 2:0-Führung und 2:3-Rückstand gewinnt Union wenigstens einen Punkt

Eine etwas weniger spektakuläre Punkteteilung gab es auch in Augsburg, wo sich der FC Augsburg vom SC Freiburg 1:1 (0:0) trennte. Vicenzo Grifo hatte die Gäste in Führung gebracht (64.), bevor Ruben Vargas der Ausgleich gelang (80.).

Wolfsburg mit Torfestival gegen Bremen

Am Freitagabend besiegte der VfL Wolfsburg Werder Bremen mit 5:3 (3:2). "Bei diesem tollen Spektakel mit so vielen Emotionen wäre das ein Spiel gewesen, bei dem das Stadion gebebt hätte", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner anschließend. Es war der 300. Erfolg der Wolfsburger in der Bundesliga. Ridle Baku (22.), John Anthony Brooks (25.), Wout Weghorst (37./76.), und Bartosz Bialek (90.+5) erzielten die Tore für den nach wie vor ungeschlagenen VfL. Für Bremen trafen Leonardo Bittencourt (13.) und Kevin Möhwald (35.). Außerdem unterlief VfL-Verteidiger Brooks ein Eigentor (47.). Möhwald sah in der Schlussphase nach einem taktischen Foul Gelb-Rot (80.).