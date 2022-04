Vor fast zehn Jahren sorgte die damalige Oppositionspartei „Die Grünen“ mit dem Vorschlag für Aufsehen, in allen Firmen- und Schulkantinen an einem Tag pro Woche nur vegetarische Gerichte anzubieten. Über den sogenannten „Veggie-Tag“ wird seitdem in Deutschland immer wieder gestritten. Kurt von EINSHOCH6 ist auf jeden Fall begeistert von der veganen Pasta, die er in der Folge „Kochen ohne Knochen“ zusammen mit einem Freund zubereitet. Und Ihre Lernenden? Finden Sie es heraus und diskutieren Sie im Kurs.



So können Sie vorgehen:

Lesen Sie den Artikel „Streit um Veggie-Day in deutschen Kantinen“ einmal gemeinsam mit den Lernenden und klären Sie unbekannte Vokabeln im Plenum. Teilen Sie den Kurs dann in eine Pro- und eine Kontra-Gruppe ein und lassen Sie die Lernenden Argumente zusammentragen. Anschließend kann jede Gruppe eine Person bestimmen, die die Gruppe in einer Diskussion vertritt und die gesammelten Argumente einbringt.

Wenn Sie das Thema „Kochen ohne Knochen“ noch weiter vertiefen möchten, bietet es sich an, die Lernenden kreativ werden zu lassen. Bitten Sie sie einen Speiseplan für einen veganen Tag mit lokalen Produkten aus ihrem Land zu erstellen. In der nächsten Unterrichtsstunde können die Speisepläne im Plenum vorgestellt und verglichen werden. Zum Abschluss kürt die Gruppe den abwechslungsreichsten Speiseplan.



Benötigte Materialien:

Lektion „Kochen ohne Knochen“ (Video)

Artikel „Streit um Veggie-Day in deutschen Kantinen“



Niveaustufe:

B2



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lerner Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lerner begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.