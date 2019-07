Knistern vor den Showdown

Matteo Trentin konnte als Erster den Blick darauf werfen, was die Radprofis auf dieser Tour de France noch erwartet: Die Bergriesen der französischen Alpen türmen sich hinter Gap, dem Zielort der 17. Etappe auf. Dorthin schaffte es der 29 Jahre Italiener als Solist an der Spitze. Er hatte sich aus einer Ausreißergruppe abgesetzt und bejubelte seinen ersten Tour-Etappensieg. Zweiter wurde mit rund einer halben Minute Rückstand Kasper Asgreen aus Dänemark, gefolgt vom belgischen Olympiasieger Greg Van Avermaet. Die Führendenen in der Gesamtwertung um den Träger des Gelben Trikots Julian Alaphilippe schonten sich und kamen mit zwanzig Minuten Rückstand auf den Etappensieger ins Ziel.

Attacke nach 15 Kilometern: später lässt Trentin auch seine Mitausreißer stehen und feiert den Etappensieg

Entscheidung in den Alpen

Diese lockere Gangart ist ihnen nicht zu verdenken. Denn was sich hinter Gap am Horizont abzeichnet wird eine mehrtägige Tortur für die Favoriten, die letztlich diese Tour entscheiden wird. Am Donnerstag nimmt das Feld die Königsetappe in Angriff. Auf den 208 Kilometern von Embrun nach Valloire stehen gleich drei Alpenpässe im Weg: der Col de Vars, der Col d'Izoard (2360 Meter) und der Col de Galibier (2642 Meter). Am Freitag folgen der Col de l'Iseran (2770) und die Zielankunft in Tignes (2113). Am Samstag endet kulminiert die Etappe am der 33,4 Kilometer langen Schlussanstieg hinauf nach Val Thorens (2365). "Das ist der Showdown", sagte Emanuel Buchmann mit Blick auf den vorletzten Tour-Tag. Die Spannung spitzt sich zu und für den 26-Jährigen wird sich herausstellen, ob er sich tatsächlich in Podiumsnähe halten kann. Schwächen werden nicht verziehen. Buchmann: "Wenn man einen Einbruch hat, verliert man richtig Zeit."

Favoriten auf Tuchfühlung

Tour de France: Wer trägt das Gelbe Trikot nach Paris? 6. Emanuel Buchmann Ein Platz unter den Top Ten ist immer noch das erklärte Ziel Emanuel Buchmanns. Doch für den 26-Jährigen ist deutlich mehr drin. Der Kapitän des deutschen Teams "Bora-hansgrohe" hat einen Rückstand von nur 2:14 Minuten auf das Gelbe Trikot. Nach seinen starken Auftritten in den Pyrenäen mit zwei vierten Plätzen ist "Emu", wie ihn seine Freunde nennen, in der Lauerposition.

Tour de France: Wer trägt das Gelbe Trikot nach Paris? 5. Egan Bernal Im Weißen Trikot des besten Jungprofis fährt der 22 Jahre alte Kolumbianer in die Alpen. Vielleicht holt er sich dort ja auch noch zusätzlich das Gelbe. Sein Rückstand auf den Spitzenreiter: 2:02 Minuten. Bernal, der wie Titelverteidiger Geraint Thomas im Ineos-Team fährt, ist ein Shootingstar: Der Bergspezialist gewann in diesem Jahr bereits die Fernfahrt Paris-Nizza und die Tour de Suisse.

Tour de France: Wer trägt das Gelbe Trikot nach Paris? 4. Thibaut Pinot Einmal stand der Franzose bereits auf den Champs Elysees auf dem Podest: als Dritter der Tour 2014. Und die Radsportfans seiner Heimat sahen in ihm schon den kommenden Triumphator. Doch die Latte lag zu hoch. Platz 16 im Jahr danach, zweimal nicht in Paris angekommen, 2018 gar nicht erst gestartet. Vielleicht platzt ja jetzt der Knoten bei Pinot. Der Rückstand des 29-Jährigen: 1:50 Minuten.

Tour de France: Wer trägt das Gelbe Trikot nach Paris? 3. Steven Kruijswijk Mit 32 Jahren gehört der Niederländer zu den Erfahreneren der sechs Sieganwärter. 2018 beendete Steven Kruijswijk die Tour de France auf Rang fünf. Vierte Plätze beim Giro d'Italia 2016 und bei der Spanien-Rundfahrt 2018 belegen, dass der Bergspezialist durchaus für einen Podestplatz gut ist. 1:47 Minuten fehlen Kruijswijk zum Gelben Trikot.

Tour de France: Wer trägt das Gelbe Trikot nach Paris? 2. Geraint Thomas Kann der Brite seinen Titel verteidigen? Im Vorjahr kontrollierte seine Mannschaft (damals Sky, nach einem Sponsorenwechsel jetzt Ineos) noch fast jede Etappe, und Geraint Thomas war der Stärkste des Teams. Im Vergleich zu 2018 fährt der 33-Jährige diesmal weniger konstant, er gab sich einige Blößen. Dennoch hat Thomas mit einem Rückstand von 1:35 Minuten noch alle Chancen.

Tour de France: Wer trägt das Gelbe Trikot nach Paris? 1. Julian Alaphilippe Wenn sich die Franzosen einen Tour-Sieger aus den eigenen Reihen wünschen könnten, wäre es sicher Julian Alaphilippe. Der 27-Jährige ist eindeutig der Publikumsliebling und hat mit seiner langen Fahrt in Gelb das Land in Euphorie versetzt. Dass er vor den Alpen-Etappen noch immer an der Spitze liegt, kommt überraschend. Alaphilippe gilt eher als Spezialist für die klassischen Eintagesrennen. Autorin/Autor: Stefan Nestler



Mit nur 2:14 Minuten Rückstand auf Platz sechs liegend hat selbst Buchmann noch eine Chance auf den Gesamtsieg. Vor ihm lauern noch Namen wie Thibaut Pinot (+1:50 Minuten) oder Geraint Thomas (+1:35 Minuten) auf das Gelbe Trikot von Alaphilippe. Selten waren die Abstände unter den Favoriten so spät bei der Tour noch so gering. Aber das war wohl genau das Kalkül der Streckenplaner, die die Alpenetappen so spät wie nur möglich in den Etappenplan eingetragen haben. Vom Hochgebirge geht es für die Fahrer direkt zum Finale nach Paris.