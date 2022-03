"Klitschko": Spendenaktion deutscher Kinos für die Ukraine

Die Erlöse der Kinovorstellungen sollen an die Aktion "Ein Herz für Kinder" für Hilfsprojekte in der Ukraine gehen, wie der Branchenverband HDF Kino in Berlin mitteilte. Ins Leben gerufen wurde die Initiative von der Cineplex-Gruppe zusammen mit dem Majestic Filmverleih.

"Die Resonanz der deutschen Kinos auf unsere Initiative ist überwältigend", sagte der Geschäftsführer der Cineplex-Gruppe, Kim Ludolf Koch, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Alle großen Ketten und auch viele unabhängige Häuser haben sich sofort dazu bereit erklärt teilzunehmen."

Preisgekrönter Dokumentarfilm über die Klitschkos

In den Abendvorstellungen der teilnehmenden Kinos wird der preisgekrönte Dokumentarfilm "Klitschko" am 20. März gezeigt. Der Film von Sebastian Dehnhardt aus dem Jahr 2011 erzählt vom Leben der beiden legendären ukrainischen Boxweltmeister Vitali und Wladimir Klitschko: von ihrer Kindheit in der Ukraine und ihren Anfängen als Kickboxer, von ihrem Umzug nach Deutschland als junge Hoffnungsträger des Boxsports bis hin zu ihren großen Erfolgen und Niederlagen als internationale Champions.

Unzertrennlich: Wladimir (links) und Vitali Klitschko

Dabei kommen auch immer wieder ihre Mutter Nadesha und ihr mittlerweile verstorbener Vater Wladimir Rodionowitsch Klitschko zu Wort. In einem beeindruckend montierten Mix aus Interviews - teils öffentlichem, teils sehr privatem Archivmaterial - und spannenden Kampfsequenzen wird klar, warum die beiden Brüder wie Pech und Schwefel zusammenhalten, was sie ausmacht und woher ihr Willen zum Durchhalten kommt.

Mutter Nadesha Klitschko im Film

Einfühlsames Porträt zweier Sportlegenden

Ihrer Mutter Nadesha mussten die beiden Kämpfernaturen schon sehr früh versprechen, dass sie niemals gegeneinander boxen würden. "In euren Adern fließt doch dasselbe Blut", sagt sie im Film. Obwohl Sebastian Dehnhardt in seinem Dokumentarfilm auch ausführlich die sportlichen Verdienste von "Dr. Eisenfaust" (Vitalis Kampfname) und "Dr. Steelhammer" behandelt, ist ihm gleichzeitig ein intimes Porträt zweier Brüder und ihrer Eltern und Vertrauten gelungen.

Wladimir Klitschko will seine Heimat bis zuletzt verteidigen

Im Boxring galten die Klitschkos als Helden, und sie wurden für viele - jung wie alt - zu Identifikationsfiguren. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Disziplin, ihrem ausgeprägten Familienbewusstsein und starken Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft. Vitali, der 50-jährige ältere Bruder, ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. Seit dem Angriff Putins auf ihre Heimat ist auch sein fünf Jahre jüngerer Bruder Wladimir bei ihm, um gemeinsam den ukrainischen Widerstand gegen die russischen Truppen zu organisieren. Ihre härteste Schlacht schlagen die früheren Weltklasse-Athleten Vitali und Wladimir Klitschko nun bei der Verteidigung ihres Heimatlandes.

pj/suc (mit dpa/hdf-kino.de)