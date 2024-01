Sie sind an bittere Kälte gewöhnt und machen das Beste daraus: Eisfischer in Lappland angeln bei um die 40 Grad Minus - auch für finnische Verhältnisse ist die Kälte rekordverdächtig. Nicht nur am Polarkreis, sondern in ganz Skandinavien sind die Temperaturen eisig: In Schweden wurde das Militär eingesetzt, um Menschen aus im Schnee eingeschlossenen Autos zu befreien.