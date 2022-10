Rasante Gletscherschmelze in der Schweiz

Abschied vom ewigen Eis

Das Luftbild von Ende Juni 2022 zeigt den Rohnegletscher, der in einem See aus seinem eigenen Schmelzwasser endet. Der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) zufolge haben die Schweizer Gletscher in diesem Jahr mehr als sechs Prozent ihres Eisvolumens verloren - so viel wie noch nie zuvor. Zum Vergleich: Bislang wurden schon Jahre mit zwei Prozent Eisverlust als "extrem" bezeichnet.