Überfordertes Gehirn in der Klimakrise: Was hilft?

Die Wissenschaft ist sich einig, die Fakten sind klar: Wenn die Menschen ungebremst weiter Treibhausgase emittieren so wie in den letzten Jahrzehnten, dann ist in 80 Jahren unser Planet mindestens vier Grad heißer als vor der Industrialisierung, so Klimaforscher Stefan Rahmstorf. "Und die Erwärmung hört dann ja auch nicht auf, sondern sie wird dann in weiteren 100 Jahren noch auf sieben, acht Grad ansteigen. Ich glaube nicht, dass die menschliche Zivilisation das überleben würde," sagt der Ozeanograf im DW-Interview

Gehirn auf die Gefahrenlage nicht vorbereitet

Normalerweise regieren wir sehr schnell auf Gefahren: Ein Feuer wird gelöscht, wer bedroht wird, flieht und Kinder werden immer besonders geschützt - Eltern tun, was sie können. Warum reagieren Menschen dann so zögerlich auf die elementare Bedrohung durch Erderhitzung?

"Wir sind evolutionär für diese Gefahrenlage nicht gebaut", erklärt Andreas Ernst, Professor für Umweltsystemanalyse und Umweltpsychologie an der Universität Kassel. "Wir reagieren auf ein Rascheln im Gebüsch blitzschnell. Aber die Bedrohung durch den Klimawandel ist abstrakt." Und die Erwärmung geht langsam, auch wenn inzwischen Auswirkungen immer spürbarer werden.

Es falle deshalb schwer, mit diesem komplexen Zusammenhängen umzugehen: Die Erderhitzung komme nicht direkt, sondern mit großer Verzögerung und es fehle der direkte und unmittelbare Bezug zu unserem Alltagshandeln, so Ernst.

Vor allem junge Aktivisten fühlen sich bedroht - die Fridays for Future Demos treffen den Nerv

Zahlen blieben unverständlich

Die Berichte der Wissenschaftler des Weltklimarats (IPCC) sind zwar eindeutig, doch viele Laien, ebenso wie Politiker verstehen die Details kaum. Die Konsequenz: Die Umsetzung der Empfehlungen hapert. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam, der die IPCC-Berichte analysierte.

Kaum vorstellbar für viele Menschen ist zum Beispiel eine ganz grundlegenden Grösse wie eine Tonne des Treibhausgases CO2. Auch Gase haben ein Gewicht - das ist aber nicht wirklich fühlbar. Solche Zahlen "erreichen die Psyche des Menschen nicht wirklich", betont Ernst deshalb.

Dabei ist der Umgang mit CO2 wesentlich in der Klimakrise, denn je mehr Treibhausgase in der Luft sind, desto schneller erwärmt sich die Erde. CO2 entsteht vor allem beim Verbrennen von Öl, Kohle und Erdgas. Um die Erderhitzung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, sollte der CO2 Ausstoss möglichst schnell reduziert werden, spätestens bis 2050 komplett. Um unter 1,5 Grad Erhitzung zu bleiben, müsste die Welt noch schneller klimaneutral werden.

Es hilft, die Zahlen möglichst verständlich zu machen, rät darum der Psychotraumatologe Prof. Christoph Nikendei von der Universitätsklinik Heidelberg. Bei der Klimakommunikation müsse das emotionale Gehirn mit angesprochen werden, der Klimawandel könne dann ein Teil der Lebensrealität werden.

Klarer Zusammenhang: Extinktion Rebellion will das Aussterben verhindern

Wie viele Bäume verbraucht mein Flug?

Um bei dem Beispiel zu bleiben: Eine Tonne CO2 entsteht zum Beispiel beim Verbrennen von 422 Liter Benzin. Mit der Spritmenge kann ein Auto im Schnitt etwa 5400 Kilometer fahren.

Umgekehrt binden alle Pflanzen für ihr Wachstum durch Photosynthese CO2 aus der Luft. Eine Buche etwa bindet zum Beispiel rund 12,5 kg CO2 pro Jahr. Eine Tonne CO2 entspricht damit etwa dem Jahreswachstum von 80 Buchen.

Stellt man das ausgestoßene und aufgenommene CO2 in Zusammenhang, kann man zum Beispiel ausrechnen, wie viele Bäume als Ausgleich wachsen müssten, um mit dem Auto eine bestimmte Strecke zu fahren, oder welches Verkehrsmittel am wenigsten Baumwachstum "verbraucht".

Demnach müssten etwa zum Ausgleich von 1000 km Autofahrt mit Verbrennungsmotor 20 Buchen ein Jahr lang wachsen. Für 1000 Kilometer Flugreise braucht es pro Person schon 33 Buchen. Und für die gleiche Strecke mit dem Zug nur eine Buche.

Klimawirkung von verschiedenen Verkersmitteln im Vergleich zum Baumwachstum, was zur Kompensation gebraucht würde

Kollektives Verhalten: Schweigen und Verdrängen

Ein weiteres Hindernis bei der Bewältigung der Klimakrise ist ein sehr häufiger psychologischer Schutzmechanismus: Das Verdrängen. "Man sagt, das ist so schrecklich, davon will ich jetzt überhaupt nichts wissen. Das macht der Raucher wenn er mit den Konsequenzen konfrontiert wird. Und das ist auch bei der Klimaerwärmung eine Strategie", erklärt Ernst. Viele wollten sich mit dem Thema Klima nicht beschäftigen, folglich ignorierten sie es, schauten weg und delegierten an andere.

Traumaexperte Nikendei sieht dieses Verhalten als kollektives Handlungsmuster: eine kollektive soziale Norm des Schweigens. Das Nicht-Wahrhaben-Wollens der Klimakrise sei vergleichbar mit gesellschaftlichen Tabus von Älterwerden, Krankheit und Tod.

Verdrängung behindert Klimaschutz: Psychologists for Future wollen helfen, Abwehr zu überwinden und neue Wege zu gehen

Abwehr und Lähmung können überwunden werden

Die Aufgabe von Psychologen besteht für Nikedei jetzt darin, die kollektive Abwehr und die damit verbundenen Gefühle anzuerkennen und zugleich den erforderlichen Wertewandel wohlwollend zu begleiten. Dazu gehöre auch, das Ende der Ära der fossilen Brennstoffe zu betrauern, die Anerkennung der eigenen Beteiligung am Klimawandel und ein Wertewandel zu mehr Kooperation statt Konkurrenz.

Statt Maßlosigkeit sei mehr Teilen, Reparieren und Bewahren notwendig in der Gesellschaft, und auch wieder mehr Kontakt zur Natur. Mit diesem Ansatz könnten Psychologen bei der Bewältigung der Klimakrise wichtige Helfer sein, um Gefühle wie Angst, Lähmung und Hilflosigkeit zu überwinden.

Über tausend Psychologen und Psychotherapeuten engagieren sich in Europa dafür auch bei den Psychologists for Future, sagt Mitinitiatorin Lea Dohm. "Unser Aufruf und unsere Expertise trifft den Nerv der Zeit, wir haben in ein Wespennest gestochen", so Dohm gegenüber DW. "Wir bekommen unzählige Anfragen aus allen Bereichen. Unsere Angebote zur Bewältigung der Klimakrise stoßen auf ein sehr großes Interesse."

Was kann man für den Klimaschutz tun? 1. Raus aus Kohle, Öl und Gas Die meisten Klimagase kommen aus Kraftwerken, Industrie und dem Verkehr. Das Heizen von Gebäuden verursacht ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen. Wer Energie effizient nutzt und Kohle, Öl und Gas durch erneuerbare Energien ersetzt, schützt das Klima.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 2. Sauberen Strom selbst erzeugen Strom muss inzwischen nicht mehr aus Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken kommen. Es gibt Alternativen - und die sind inzwischen sogar meist deutlich preiswerter. Strom lässt sich leicht selber produzieren und auch mehr als man selbst braucht. Auf den Dächern gibt es für Solarmodule viel Platz, die Technik ist etabliert.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 3. Gute Ideen unterstützen Immer mehr Kommunen, Firmen und Genossenschaften investieren in erneuerbare Energien und verkaufen sauberen Strom. Dieser Solarpark gehört Saerbeck. Die deutsche Gemeinde mit 7200 Einwohnern produziert mehr Strom als sie braucht und ist ein Vorbild für die zukunftsweisende dezentrale Energieversorgung. Hier ist gerade eine Delegation aus den USA zu Besuch und erfährt wie das geht.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 4. Kein Geld für klimaschädliche Unternehmen Immer mehr Bürger, Pensionsfonds, Versicherungen, Universitäten und Städte ziehen ihr Geld aus fossilen Brennstoffunternehmen ab. Münster ist in Deutschland die erste Stadt, die sich der sogenannten Divestment-Bewegung angeschlossen hat. Weltweit haben sich mittlerweile über 180 Städte und Universitäten dazu verpflichtet. Die globale Bewegung hat viel Dynamik, auch weil jeder mitmachen kann.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 5. Umsteigen auf Rad, Bus und Bahn Fahrräder, Bus und Bahn sparen viel CO2. Im Vergleich zum Auto ist ein Bus fünf Mal klimafreundlicher und ein elektrisch betriebener Zug mit Ökostrom sogar über 20 Mal. In Amsterdam fahren die meisten Bürger Rad. Die Stadt fördert mit breiten Radwegen und Fahrradstraßen diesen Verkehr und ist Vorbild für andere Städte.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 6. Nicht fliegen Fliegen ist äußerst klimaschädlich. Die Fakten zeigen das Dilemma: Zur Einhaltung des Klimaziele sollte jeder Erdbewohner im Durchschnitt nur noch rund eine Tonnen CO2 pro Jahr verursachen. Ein Hin- und Rückflug zwischen Berlin und New York verursacht pro Person jedoch schon eine Klimawirkung von 6,5 Tonnen CO2. In den Urlaub sollte man deshalb nicht mehr fliegen.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 7. Weniger Fleisch essen Für das Klima ist auch die Landwirtschaft ein Problem. Beim Reisanbau und in den Mägen von Rindern, Schafen und Ziegen entsteht das sehr klimaschädliche Gas Methan. Kritisch sind Viehhaltung und weltweit wachsender Fleischkonsum auch wegen des zunehmenden Bedarfs an Soja für die Fütterung. Für den Soja-Anbau werden Regenwälder abgeholzt oder in Brand gesetzt.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 8. Biolebensmittel kaufen Besonders klimaschädlich ist Lachgas. Sein Anteil am globalen Treibhauseffekt liegt bei sechs Prozent. Es entsteht in Kraftwerken und Motoren, vor allem aber durch die Verwendung von Kunstdünger in der Landwirtschaft. Beim ökologischen Anbau ist das verboten und deshalb wird weniger Lachgas freigesetzt. Das hilft dem Klimaschutz.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 9. Nachhaltig bauen und konsumieren Bei der Herstellung von Stahl und Zement entsteht viel CO2, beim Wachstum von Holz und Bambus wird CO2 dagegen gebunden. Die bewusste Wahl von Baumaterialien hilft dem Klima. Das gleiche gilt für den Konsum. Für eine Massage und Frisur braucht man keine fossile Energie, für einen Plastikbecher etwas und für ein neues Auto viel.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 10. Verantwortung übernehmen Wie kann man Treibhausgase vermeiden, damit Kinder und Enkel keine katastrophalen Folgen der Erderhitzung erleben? Diese Schüler sind fasziniert von sauberer Energie und sehen sie als Chance für ihre Zukunft. Jeder kann helfen, dass dies gelingt. Autorin/Autor: Gero Rueter