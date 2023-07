Klimaaktivisten behindern Airports in Düsseldorf und Hamburg

In Hamburg und Düsseldorf haben sich Klimaaktivisten der "Letzten Generation" auf den Rollfeldern der Flughäfen festgeklebt. In Hamburg betrifft die Blockade zum Sommerferienbeginn viele Urlauber.

Radikale Klimaaktivisten haben die Airports in Düsseldorf und Hamburg blockiert. In Düsseldorf wurde der Flugbetrieb gestört, in Hamburg wurde er aus Sicherheitsgründen sicherheitshalber zunächst eingestellt. An beiden Flughäfen trennten die Aktivisten der Klimaschutzorganisation "Letzten Generation" nach eigenen Angaben Außenzäune durch, um auf das Vorfeld zu gelangen und sich nahe der Rollfelder festzukleben.

Wegen der Blockade wird ein Passagierflugzeug in Hamburg umgeparkt Bild: Bodo Marks/dpa/picture alliance

In Hamburg wurde nach Angaben der Bundespolizei ein Aktivist in Gewahrsam genommen. Nach fast vierstündiger Sperrung wurde der Flugbetrieb am Vormittag wieder aufgenommen. Die zentrale Sicherheitskontrolle sowie die Check-in-Schalter in den Terminals wurden wieder in Betrieb genommen. Insgesamt mussten 17 Ankünfte und 19 Abflüge gestrichen werden. Zehn ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet.

Nach Angaben des Flughafens kann es ganztägig zu weiteren Flugstreichungen und Verzögerungen kommen. Die Protestaktion in der Hansestadt traf auch viele Urlauber - zum Ferienstart waren für diesen Donnerstag 330 Starts und Landungen mit 50.000 Passagieren geplant.

In Düsseldorf kam es als Folge zu Verspätungen im Flugbetrieb. Der Airport forderte Passagiere auf, den Status ihres Fluges im Blick zu halten.

Polizisten versuchen in Düsseldorf Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" vom Asphalt zu lösen Bild: David Young/dpa/picture alliance

Aktivisten sprechen von "Gesetzesbruch"

Die Hamburger Aktivisten erklärten, die Aktion zu Beginn der Sommerferien in dem Bundesland sei ein Protest "gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise". Sie kritisierten, dass die Regierungen den Flugverkehr mit Milliarden Euro subventionieren, und bezeichneten dies als "bedeutenden Brandbeschleuniger der Katastrophe".

Die Klimaaktivisten kritisieren eine kontinuierliche Zunahme der Flugpassagierzahlen und der damit verbundenen Emissionen im Luftfahrtsektor. "Statt einen konkreten Plan vorzulegen, wie dies verhindert und das gesetzlich geforderte Emissions-Reduktions-Ziel erreicht werden kann, setzt das Verkehrsministerium auf 'Technologieoffenheit'", erklärte die umstrittene Bewegung. Sie erneuerte ihre Forderung nach einem Gesellschaftsrat, der klären solle, wie die Nutzung fossiler Rohstoffe bis 2030 beendet werde.

Die Blockadeaktionen an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf haben auch die Verantwortlichen am Frankfurter Flughafen alarmiert. Es gebe aber aktuell keine Vorkommnisse, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es müsse auch am größten deutschen Flughafen mit Aktionen sowohl auf der Landseite als auch im Sicherheitsbereich auf der Luftseite gerechnet werden. Im Frankfurter Flugbetrieb blieben kleinere Proteste zunächst ohne größere Wirkung. Am Morgen wurden laut Fraport vier einkommende und drei ausgehende Inlandsflüge gestrichen.

Vorsorge für Klimafolgen gesetzlich verankern

Die Bundesregierung möchte derweil die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben. Das Kabinett will dazu das Klimaanpassungsgesetz beschließen. Es werde die Gesellschaft besser auf jene Veränderungen vorbereiten, die durch die Klimakrise entstehen, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Die Neuregelung sieht vor, dass die Bundesregierung eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen vorlegt, die dann fortlaufend aktualisiert werden soll. Zudem wird die Regierung verpflichtet, regelmäßige Klimarisikoanalysen und Monitoringberichte zu erstellen.

Ein Punkt wird dabei sei, Großstädte besser auf die Folgen der Erderwärmung vorzubereiten, erläuterte Lemke. Am Beispiel der Bundeshauptstadt sagte sie: "Berlin braucht mehr Schatten, Berlin braucht mehr Möglichkeiten zur Abkühlung, Berlin braucht weniger Beton, es braucht mehr so genannte blaue und grüne Infrastruktur." Nötig seien etwa mehr Wiesen, mehr Bäume und eine entsprechende Wasserversorgung, "damit es nicht vertrocknet", so die Grünen-Politikerin. Laut einer Studie des Bundeswirtschaftsministeriums könnten durch Extremwetter und Klimafolgen bis zur Mitte des Jahrhunderts wirtschaftliche Folgekosten von bis zu 900 Milliarden Euro entstehen.

kle/fab (dpa, epd, afp)