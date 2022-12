Klima und Kunst – Zurück zur Natur?

Und: Klima-Ikone Greta Thunberg im Interview.

Im Einklang mit der Natur: "Warka Village"

In Kamerun entsteht am Rande des Regenwaldes ein Dorf aus nachhaltigen Materialien und mit traditionellen Bautechniken. So soll indigenes Wissen bewahrt und Lebensraum geschaffen werden, auch für die Völker, die wegen der Abholzung vertrieben wurden.

Greta Thunbergs "Klima-Buch"

Greta Thunberg gilt als Ikone der Klimabewegung. 2022 hat die 19-jährige Schwedin ein Buch veröffentlicht: eine Enzyklopädie über den katastrophalen Zustand der Erde, das Versagen der Menschheit, aber auch über Auswege aus der Klimakrise.

Indigene Kunst aus Europa

Die Norwegerin Máret Ánne Sara kämpft mit ihrer Kunst für die Rechte der Samen, der letzten indigenen Kultur Europas. Mit Installationen aus toten Rentieren will sie die Naturverbundenheit der samischen Kultur zeigen und vor ihrem Aussterben warnen.

Naturwesen und Kunstfigur: Uýra Sodoma

Emerson Pontes kommt aus Brasilien, ist Transperson und Wissenschaftler*in mit europäischen und indigenen Wurzeln. In ihrer Kunst verwandelt sich Emerson in ein Fabelwesen aus der Natur, um auf das komplexe Ökosystem Regenwald aufmerksam zu machen.

