2015 ist es der Hamburger SV, der sich in der 1. Runde blamiert. Gegen den Viertligisten Carl-Zeiss Jena rettet sich der "große HSV" gerade noch so in die Verlängerung - Gregoritsch trifft in der 94. Minute zum 2:2. Doch dann schlagen die Amateure wieder zu: Kopfballtor Pieles, 3:2 nach Verlängerung, der HSV ist raus.