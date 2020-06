Klassik für den Klimaschutz: DW streamt aus dem Beethovenhaus

Die Beethoven Jubiläums GmbH und das UN-Klimasekretariat haben anlässlich Beethovens 250. Geburtstag mit dem "Beethoven Pastoral Project" kreative Menschen weltweit aufgerufen, sich von Beethovens 6. Sinfonie (auch als "Pastorale" bekannt) inspirieren zu lassen und ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Höhepunkt des Projektes wird eine dreistündige Live-Sendung sein, an der die Deutsche Welle als Medienpartner beteiligt ist.

Am 5. Juni wird ab 18.00 Uhr (MESZ) auf pastoralproject.org undbthvn2020.de sowie auf dw.com/culture und youtube.com/dwclassicalmusic das Programm mit Gesprächsrunden und Musikeinlagen live aus dem Beethoven-Haus in Bonn gestreamt. UN-Generalsekretär António Guterres, der die Schirmherrschaft für dieses außergewöhnliche Projekt übernommen hat, wird ebenso Grußworte sprechen wie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters, sowie Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der zudem Präsident von ICLEI (Städte für Nachhaltigkeit) ist.

Deutsche Welle-Moderator Robin Merrill, der selbst auch Musiker ist, wird die prominenten Gäste begrüßen, und zusammen mit denen die Idee, Beweggründe und Ziele des "Beethoven Pastoral Projects" besprechen und Einblicke in Beethovens Werk geben. Mit dabei sind u.a. die Generalsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) Patricia Espinosa, der Stargeiger und Präsident des Beethoven-Hauses Daniel Hope und der Bonner Generalmusikdirektor Dirk Kaftan.

Für Rolf Rische, Kulturchef der Deutschen Welle, beweist das "Pastoral Project" die Modernität Beethovens: "Es ist beeindruckend, dass Beethovens Werk bis heute Musiker tatsächlich auf allen fünf Kontinenten erreicht und wirklich inspiriert. Ob Jazz-, Rock- oder Klassik-Musiker: Sie alle eint der Gedanke, dass wir Menschen nur überleben werden im Einklang mit der Natur, in Harmonie mit der Schöpfung. Begriffe der Musik, die wohl nicht nur zufällig sehr gut passen. Alle diese Musiker hören den 'Klang der Natur' – und die Botschaft Beethovens."

Weltpremiere von "The Sound of Nature"

Im Live-Stream ist neben prominenten Gastbeiträgen und musikalischen Einspielungen auch die Weltpremiere des von der Deutschen Welle produzierten Dokumentarfilms "The Sound of Nature" zu erleben. Der rund einstündige Film von Regisseurin Grete Liffers berichtet von fünf Musikern und Ensembles auf fünf Kontinenten, die sich in ihrem Werk mit Natur und Klimawandel künstlerisch auseinandersetzen. Mit dabei ist der australische Komponist Brett Dean, der eine eigene "Pastorale" geschrieben hat, "Aterciopelados", einer der erfolgreichsten Rockbands Südamerikas, der indische Musikstar Ricky Kej, die isländische Jazzformation "ADHD" und Popstar Betty G aus Äthiopien, Königin des Afropops.

Die Veranstalter des Beethoven Pastoral Projects werden außerdem zum Weltumwelttag eine Deklaration namhafter Künstler zum Klimaschutz präsentieren, die als 'Open Petition' um weitere Unterschriften wirbt und zum Ende des Beethoven-Jubiläums BTHVN2020 den Vereinten Nationen überreicht werden soll.

Beethoven feiern trotz Corona

Ursprünglich waren im Kontext der Jubiläumsfeierlichkeiten BTHVN2020rund um den Weltumwelttag national wie international zahlreiche Konzerte und Live-Events geplant. Jetzt wird das "Beethoven Pastoral Project" zum "Digital Event" mit einem abwechslungsreichen Online-Angebot und einer konkreten gesellschaftspolitischen Deklaration für eine nachhaltige Entwicklung im Namen der Kultur.

Der gesamte Stream wird von der Deutschen Welle übertragen und im Anschluss mehrfach wiederholt, um Interessierte auf der ganzen Welt zu erreichen.