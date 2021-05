Klare Führung für BVB gegen Leipzig

ERSTE HALBZEIT: Schon nach 5 Minuten führte der BVB im Pokalfinale gegen RB Leipzig. Jadon Sancho ließ mit seinem Schuss ins lange Eck dem Leipziger Keeper Gulacsi keine Chance. Eingeleitet wurde der Treffer ebenso wie das 2:0 für Dortmund, das Erling Haaland erzielte (28.), durch den wunderbar aufgelegten Marco Reus, der immer wieder das schnelle Umschaltspiel für den BVB einleitete. Und nachdem die Leipziger mit durchaus viel Spielanteil versucht hatten, die Dinge in ein für die günstiges Licht zu rücken, kam kurz vor der Halbzeitpause (45.) der Nackenschlag. Wieder ein schneller Pass auf Sancho - 3:0. Die Hoffnung von RB, es möge vielleicht eine Abseitsstellung vorgelegen haben, erfüllte sich nicht.

Fazit der ersten Hälfte - eine stürmische, aggressive und blendend sortierte Dortmunder Elf, während die Leipziger versuchten, das Spiel an sich zu ziehen. Aber den BVB-Keeper Roman Bürki konnte man allenfalls einmal prüfen. Das ist offensiv zu wenig. Bleibt Leipzig auch heute ohne Titel?

AUFSTELLUNGEN: Der BVB startete mit folgender Elf in das Finale: Bürki - Guerreiro, Bellingham, Hummels, Piszek - Sancho, Can - Reus, Dahoud, Haaland, Akanji. Bei RB Leipzig sieht die Startformation so aus: Gulacsi - Upamecano, Sabitzer, Haidara, Klostermann - Sorloth, Mukiele, Olmo - Halstenberg, Hwang, Kampl.

AUSGANGSLAGE: Nahm man die Bundesliga-Tabelle als Maßstab, gehen die Leipziger als Favorit ins Rennen. Schließlich liegt der Zweite sechs Punkte vor dem Vierten aus Dortmund. Doch die bisherigen Ligaduelle gingen beide an den BVB. Am 9. Januar siegte der Revierclub mit 3:1 in Leipzig. Fünf Tage vor dem Finale setzte sich der Revierclub in Dortmund mit 3:2 durch. Und doch haben die Leipziger einen Vorteil: Sie sind bereits für die Champions League qualifiziert und können sich voll auf das Pokalfinale konzentrieren. Dagegen dürfen sich die Dortmunder nur drei Tage nach Berlin in Mainz keinen Ausrutscher erlauben.

TRAINER: Für beide Trainer ist es die Chance auf den ersten Titel im Profi-Fußball. Liebend gern würde sich RB-Coach Julian Nagelsmann nach nur zwei Jahren in Leipzig zum FC Bayern verabschieden. "Es geht darum, dass ich mit der Mannschaft zusammen einen Titel gewinne. Auf meinen Werdegang hat das keine großen Auswirkungen", kommentierte der 33-Jährige. Sein Gegenüber Edin Terzic soll zur neuen Saison Assistent des neuen BVB-Cheftrainers Marco Rose werden. Nach zuletzt fünf Bundesliga-Siegen gab sich der 38 Jahre alte Favre-Nachfolger kämpferisch: "Es stehen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die in diesem Jahr die meisten Spiele im Pokal gewonnen haben. Wir wollen das eine Spiel mehr gewinnen. Der Wunsch ist extrem groß, den Pokal in den Händen zu halten."

ml/to/ck (dpa, SID)