Kirchenfenster von Notre-Dame werden in Köln restauriert

Moussa Diaby: "Lebensretter" für Bayer Leverkusen

Der Franzose ist bester Spieler einer insgesamt schwachen Leverkusener Mannschaft: Diaby erzielt am 14. Bundesliga-Spieltag das Siegtor gegen den 1. FC Köln. Für eine Teilnahme an der WM in Katar reicht es aber nicht.