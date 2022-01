DW Nachrichten

Kindesmissbrauch in Spaniens Kirche

Recherchen haben eine Vielzahl von Fällen sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Spanien aufgedeckt. Die Zahl der Betroffenen, die ihr Schweigen brechen, wächst nahezu täglich. DW-Reporter Jan-Philipp Scholz hat eines der Opfer in Madrid getroffen.