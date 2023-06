Maudy (3) lebt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kalulushi in Sambia. Nur wenige Kinder dort besitzen überhaupt Spielzeug. Sie spielen auf der Straße mit dem, was es dort zu finden gibt - und Maudy und ihre Freunde haben eine Box voller Sonnenbrillen gefunden. Von da an waren das ihre Lieblingsspielsachen.