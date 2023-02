Kinder in Zeiten des Krieges - Der Ukrainekrieg und seine jüngsten Opfer

Tod und Trennung von Angehörigen, Zerstörung ihrer Häuser, Angst und Flucht in ein fremdes Land.

Der Film ist zuallererst ihnen gewidmet: den Kindern von Odessa, Charkiw, Butscha, Lwiw. Sie erzählen uns, was sie erlebt haben, wen sie vermissen und wie es ihnen heute geht. Wir treffen sie in Kindergärten, in Zeltdörfern in der Zentralukraine und in Waisenhäusern. Hunderttausende von ihnen sind nach Deutschland geflohen, um hier ein neues Leben zu beginnen.

Wie auch die siebenjährige Alisa aus Kiew, die zusammen mit ihrer Mutter einem Krieg entkommen ist, der sie beinahe das Leben gekostet hätte.

Psychologinnen, Flüchtlingshelferinnen, Erzieherinnen und Ärzte setzen alles daran, diesen schwer traumatisierten Kindern beizustehen und ihnen dabei zu helfen, wieder Vertrauen in die Welt zu gewinnen, um ein angstfreies Leben führen zu können.

Sendezeiten:

DW Deutsch

MO 13.02.2023 – 23:00 UTC

DI 14.02.2023 – 05:00 UTC

DI 14.02.2023 – 10:00 UTC

DI 14.02.2023 – 18:00 UTC

MI 15.02.2023– 13:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

MO 13.02.2023 – 23:00 UTC

DI 14.02.2023 – 05:00 UTC

DI 14.02.2023 – 10:30 UTC

DI 14.02.2023 – 18:00 UTC

MI 15.02.2023 – 13:30 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3