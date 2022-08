Kinder in Afghanistan: verraten, verkauft

An kinderlose Ehepaare, als Bräute oder Kämpfer für radikalislamische Gruppen - oder an Menschenhändler.

Die meisten der betroffenen Kinder stammen aus Familien, die innerhalb ihres Landes fliehen mussten: aus Angst vor den Taliban oder weil sie in ihrer Heimatregion kein Auskommen mehr fanden. Für die Kinder unvorstellbar grausam - aber auch viele Eltern kommen nicht darüber hinweg, ihre Kinder hergegeben zu haben. Und oft hilft ihnen das Geld noch nicht einmal, der Armut dauerhaft zu entkommen. Eine Reportage von Fariba Sahraei und Marc Erath.

