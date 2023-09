Kinder hinter Gittern - Israels harte Linie

Einige werden jahrelang in Gefängnisse gesperrt. Der häufigste Grund: Sie haben mit Steinen nach israelischen Besatzungssoldaten geworfen.

Während israelische Jugendliche bei vergleichbaren Taten vor ein Zivilgericht kommen, werden palästinensische Kinder und Jugendliche vor ein Militärgericht gestellt. Damit geht eine erhebliche Ungleichbehandlung einher. Auch die Strafen fallen höher aus. Bereits ein UNICEF-Bericht aus dem Jahr 2013 wirft dem Staat Israel diesbezüglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Adam Darwish, Ali Jawarish, Muhammad Al-Masaid und Anas Al-Masaid haben alle eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen müssen. Für den Film waren sie bereit, sich die Videoaufnahmen ihrer Verhöre durch die israelische Militär-Polizei anzusehen und über das Erlebte zu sprechen.

Ihre Geschichten sind die tausender palästinensischer Kinder, die in den letzten Jahren vom israelischen Militär verhaftet wurden. Und sie sind Teil der Geschichte des Staates Israel, der mit der völkerrechtswidrigen Siedlungspolitik seit Jahrzehnten die Situation der Menschen in den besetzten Gebieten verschärft.

Der Film lässt auch Vertreter der israelischen Seite zu Wort kommen. Ein Soldat, der an zahlreichen Verhaftungen beteiligt war; ein ehemaliger Militärstaatsanwalt. Ihre Aussagen werfen ein Licht auf die gängige Praxis, die weit über die vier Einzelschicksale hinaus Wirkung zeigt.

