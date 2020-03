Kimmichs Offensivgeist lässt den FC Bayern beim FC Schalke jubeln

Die Spieler des FC Bayern wussten, bei wem sie sie sich zu bedanken hatten. Mit 1:0 (1:0) hatten die Münchner das Viertelfinale im DFB-Pokal nach hartem Kampf beim überraschend wehrhaften FC Schalke 04 gewonnen und zogen damit ins Halbfinale des Wettbewerbs ein. Joshua Kimmich (40.) schoss den Rekordmeister mit seinem Distanzschuss in die nächste Runde.

Dieser Treffer ist genau das, was er selbst von sich erwartet. Kimmich will so viel Verantwortung übernehmen beim FC Bayern wie nur möglich. Er will ein Führungsspieler sein, an dem sich seine Mitspieler aufrichten können. Und denen er gleichzeitig die Richtung auf dem Feld vorgeben kann. Da kommt so ein 1:0-Führungstreffer beim vehement verteidigenden Schalkern genau richtig. Der 24-Jährige war der Türöffner in diesem Pokal-Viertelfinale, das die Bayern dominierten und in dem der Ruhrgebietsklub seine Chancen nicht nutzen konnte. "Ich war überrascht, die Schalker haben sich über 90 Minuten hinten reingestellt. Mich freut, dass ich mal ein 1:0 und ein wichtiges Tor gemacht habe. Wir können uns freuen, auch wenn nicht alles perfekt war", sagte Kimmich nach Schlusspfiff der ARD.

Schwächen in der Defensive

Es war kein Zufall, dass es Kimmich war, der die Münchner ins Glück schoss. Denn ihn zieht es fast immer magisch nach vorne. Schon in seiner (Anfangs-) Zeit als rechter Verteidiger bei den Bayern interpretierte er sein Spiel vor allem offensiv - und vernachlässigte dabei auch schon mal seine Defensivaufgaben. Doch seine Offensivstärken überdeckten seine Schwächen und ließen ihn im Laufe der Jahre bei den Münchnern (seit 2015 ist Kimmich beim FCB unter Vertrag) immer mehr in eine zentrale Rolle wachsen.

Gegen die Schalker zeigte er ähnliche Symptome: Etwa, als er vor dem Führungstreffer bei einem strategisch gut vorgetragenen Konter über Weston McKennie nicht nah genug dran war an Guido Burgstaller - und nur noch aus sicherer Entfernung mit ansehen konnte, wie der S04-Angreifer mit einer Flugeinlage den Ball gegen die Querlatte des Münchner Tores bugsierte. Schließlich war Kimmich von Trainer Hansi Flick in dieser Partie als einer von drei Innenverteidigern aufgeboten worden, der selbstredend in erster Linie für die Münchner Sicherheit zuständig sein sollte.

Erster Aufbauspieler

Die Personalnot ist groß bei den Münchnern, deshalb musste Kimmich seine so geliebte und über die Jahre hart erkämpfte Position im zentralen defensiven Mittelfeld an diesem Abend in Gelsenkirchen verlassen. Und es wurde schnell deutlich, dass dies nicht Kimmichs Liebslingsposition ist: Er lief gegen die Schalker - immer dann, wenn sie ihr Glück im Konterspiel suchten - häufig desorientiert und fehlpositioniert hinterher.

Allerdings gelang es der Mannschaft von Trainer David Wagner nicht, diese Stellungsfehler von Kimmich für einen Treffer zu nutzen. Es war bereits das vierte Pflichtspiel in Folge, in dem die Königsblauen ohne eigenen Treffer das Feld verlassen mussten. Wenn Kimmich allerdings in direkte Zweikämpfe verwickelt war, ging er in den meisten Fällen als Sieger daraus hervor.

Aber diese innere Unruhe und Ungeduld, immer wieder Zeichen in der Offensive setzen zu wollen, zeichnet Kimmich eben auch besonders aus. Wenn es im FCB-Angriff nicht so zügig geht, wenn es hakt, der Bayern-Motor stottert und keine Lücke in der gegnerischen Abwehr findet, dann sieht er es als seine Aufgabe an, Abhilfe zu schaffen.

Auch gegen die Schalker wollte Kimmich immer wieder erster Aufbauspieler im Münchner Spiel sein. Dass er als Innenverteidiger gegen die Schalker auch die Eckbälle für den FCB ausführt, sagt viel darüber aus, welchen Stellenwert der Nationalspieler sich in dem Münchner Ensemble erworben hat. Nur diesen einen Eckball hatte Kimmich in diesem Spiel nicht getreten - aber er war auch erneut nicht darauf bedacht, die Münchner Defensive abzusichern. Er wartete am Strafraum auf den Ball und verwandelte per Flachschuss zum Tor des Tages.

SCHALKE - BAYERN 0:1 (0:1)

Rekordsieger FC Bayern ist mit einem glanzlosen Sieg beim FC Schalke 04 erneut ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich am Dienstagabend vor 62.271 Zuschauern in Gelsenkirchen mit 1:0 (1:0) durch. Nationalspieler Joshua Kimmich erzielte in der 40. Minute den entscheidenden Treffer für den Titelverteidiger. Im elften Pokalduell mit den Schalkern war es der neunte Sieg für die Münchner. Drei Tage nach den Fanprotesten beim fast abgebrochenen Ligaspiel der Bayern in Sinsheim blieb eine weitere Eskalation auf den Rängen aus. (dpa)





ABPFIFF

90. Minute: GELB gegen RAMAN. Und drei Minuten Nachspielzeit.

87. Minute: Wagner schickt erneut neues Personal aufs Feld: Er WECHSELT GREGORITSCH für BECKER ein.

86. Minute: GELB gegen McKENNIE - nach Foul an Thiago.

84. Minute: Der erste WECHSEL beim FC BAYERN: TOLISSO geht, der 18-jährige ZIRKZEE kommt.

83. Minute: Nächster WECHSEL von SCHALKE: MATONDO macht Platz für KUTUCU.

78. Minute: Neuer muss weit raus aus seinem Kasten, weil Kimmichs Rückgabe etwas kurz gerät. Der Bayern-Keeper klärt routiniert und hellwach vor dem heranstürmenden Burgstaller.

75. Minute: Noch eine Viertelstunde zu spielen, der FC Bayern drängt auf die Entscheidung. Aber solange das hier bei nur einem Törchen Unterschied bleibt, ist Schalke noch lang nicht raus.

70. Minute: Sehenswert: Fallrückzieher von Goretzka - knapp drüber. Da fühlen sich die Älteren im Stadion an eine Schalke-Legende erinnert: Klaus Fischer mit seinen Fallrückzieher-Einlagen...

69. Minute: Der FC Bayern reagiert mit einer Doppel-Chance: Gnabry und Goretzka scheitern jedoch - Goretzka völlig frei aus fünf Metern!

67. Minute: Doppel-GELB gegen Schalke: NASTASIC (Foul) und BURGSTALLER (Meckern) werden verwarnt.

65. Minute: Und mit seinem ersten Sprint wird es gefährlich: Raman sprinten allen weg, gibt in die Mitte auf Raman - der kriegt aber keinen Druck hinter den Ball. Keine Gefahr für Neuer.

64. Minute: Schalke WECHSELT: BOUJELLAB geht, RAMAN kommt - Vollgas für die Außenbahn.

63. Minute: Endlich mal Ecke für Schalke, endlich mal wieder ein bisschen Aufregung in den Strafräumen!

62. Minute: Coutinho mit einem wunderschönen Schlenzer, der sich auf die Latte senkt.

60. Minute: Burgstaller mit einer Mini-Aktion, die aber verpufft. Das ist zu wenig und er bekommt auch zu wenig Unterstützung.

55. Minute: Das Spiel ist behäbiger geworden, es geschieht nicht viel. Bayern in Ballbesitz. Stellt sich die Frage, wer das Tempo gleich wieder anzieht.

50. Minute: Matondo mit einem starken Offensiv-Auftritt. Hinten hat Oczipka die Situation gut im Griff. Schalke gibt sich nicht geschlagen.

46. Minute: Weiter geht's in Gelsenkirchen, wo die Schalker das Halbfinale noch nicht abgeschrieben haben. Noch keine Wechsel nach der 1. Halbzeit.

ANPFIFF 2. HALBZEIT



Der FC Bayern hat zwar 40 Minuten gebraucht, dann aber die Chance genutzt. Kimmich erzielt das 1:0 nach einer Ecke.Schalke hält lange gut mit, verteidigt ordentlich und kommt selbst zu Chancen. Die knappe Führung für die Bayern geht dennoch in Ordnung.

HALBZEITPAUSE

45. Minute: Es wird eine Minute nachgespielt.

44. Minute: Goretzka mit der nächsten Chance, sein Schuss aus 16 Metern geht aber knapp über das Tor.

40. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN!!! KIMMICH zieht nach einer Ecke und einem Klärungsversuch von Burgstaller vom Sechzehner aus ab und trifft ins lange Eck. Keine Chance für Schubert.

38. Minute: Jetzt bringt ausgerechnet ein Schalker seinen Schlussmann in Gefahr: Todibo verunglückt ein Kopfball, Schubert pariert tadellos.

37. Minute: Lewandowski wird schmerzlich vermisst. Schalke hält bisher hinten ziemlich dicht.

34. Minute: Der Bayern-Druck nimmt zu, die Münchener mit über 80 Prozent Ballbesitz. Aber noch ohne Torerfolg...

31. Minute: Oczipka grätscht in einen schönen Steilpass von Müller. Ecke für Bayern. Goretzka legt auf, Thiagos Schuss wird wieder zur Ecke abgefälscht. Druckphase der Bayern. Schalke hält alles dagegen, was geht.

28. Minute: Gute Freistoßmöglichkeit für den FC Bayern aus halblinker Position. Coutinho setzt den Ball in die Mauer, Alaba kann den Nachschuss auch nicht besser verwerten.

25. Minute: Das Spiel ist bisher völlig offen, Schalke steht gut, verteidigt konsequent und kommt selbst zu guten Chancen.

22. Minute: Erste Bewährungsprobe für den Neuen im Schalker Tor: Den Volleyschuss von Pavard aus gut 16 Metern kann Schubert parieren.

20. Minute: Kurzer Jubel, im Keim erstickt: Der Ball ist im Tor, die Schalke-Fans jubeln, doch es war knapp Abseits, entscheiden die Schiedsrichter. Burgstaller hatte getroffen. Wurde kurz überprüft - Entscheidung: kein Tor.

19. Minute: Zu Beginn hat es übrigens einige Transparente gegeben, auf denen sich die Schalke-Fans kritisch gegenüber dem DFB geäußert haben. Für Stieler aber alles im Rahmen - keine Spielunterbrechung.





16. Minute: Guter Beginn von beiden Seiten - und der FC Bayern kommt zu seiner ersten Chance: Pavard bedient Goretzka, der verfehlt nur knapp.

12. Minute: LATTE! Mit einer gefühlvollen Flanke bringt McKennie Burgstaller in Stellung. Der legt sich quer, trifft den Ball ordentlich, Aufsetzer - aber der geht ans Gebälk. Hoppla!

9. Minute: Bayern im Angriffsmodus und schon mehrfach im Abseits - aber noch ohne Torchance. Andere Teams lagen in dieser Saison zu diesem Zeitpunkt schon hinten gegen den Rekordmeister...

6. Minute: Schöpf mit der ersten Chance des Spiels: Am Strafraum nimmt er Maß, der Ball wird länger und länger - und fliegt knapp am langen Pfosten vorbei.

3. Minute: Bayern zeigt gleich an, in welche Richtung es gehen soll - in Richtung Schuberts Kasten. Aber der musste noch nicht eingreifen.

1. Minute: Los geht's! Anstoß für Bayern.

ANPFIFF

20:43 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler, das Stadion ist mit 62.271 Fans ausverkauft.

20:40 Uhr: Falls es wieder zu ähnlichen Vorkommnissen wie am Wochenende kommen sollte, werde man situativ reagieren, sagte Schalke-Trainer Wagner gerade bei Sky, ohne auf Details einzugehen. Man habe sich deswegen zusammengesetzt.

20:35 Uhr: Der FC Bayern muss wegen eines Magen-Darm-Infekts auf Boateng verzichten, hat zwei Änderungen vorgenommen und beginnt so:



20:33 Uhr: Schubert hat Nübel schon einmal vertreten in dieser Saison – zum letzten Mal übrigens am 19. Spieltag beim 0:5 in München…

20:30 Uhr: Die Aufstellungen bergen eine Überraschung: Schalke-Trainer Wagner hat Stammtorwart Nübel aus dem Tor genommen, stattdessen steht der 21-jährige Schubert in der Startformation. Insgesamt gibt es fünf Umstellungen im Vergleich zur Startelf am Wochenende gegen den 1. FC Köln. Hier die Aufstellung der Königsblauen:







Herzlich willkommen zum DW-Liveticker! In der Bundesliga kassierte der FC Schalke zuletzt acht Gegentore in zwei Spielen, während der FC Bayern neun Treffer erzielte und in der Zwischenzeit noch auswärts in der Champions League den FC Chelsea mit 3:0 bezwang.

Nun treffen beide Teams in Gelsenkirchen aufeinander. Brisant: Schalkes Torwart Alexander Nübel spielt ab kommender Saison beim FC Bayern, ist aber selbst schwer angeschlagen.

Zudem beschäftigt beide Vereine, wie im Fall weiterer Schmähungen von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp oder ähnlicher Vorfälle verfahren wird. Schalkes Vorstand hatte nach den Vorkommnissen am Wochenende angekündigt, beim nächsten Mal bei vergleichbaren Vorfällen das Spiel sofort abzubrechen.