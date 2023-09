Kim und Putin treffen sich am Weltraumbahnhof Wostotschny

Lange war darüber spekuliert worden, nun ist es tatsächlich zu dem mit Spannung erwarteten Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin gekommen. Videoaufnahmen, die der Kreml veröffentlicht hat, zeigen die beiden beim Händeschütteln. Kim und Putin würden Gespräche über "Handelsbeziehungen" und "internationale Angelegenheiten" führen, berichteten russische Nachrichtenagenturen.

Vermutet wird, dass Putin und Kim über Waffengeschäfte sprechen werden. Russland benötigt für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine dringend Munition. Das streng abgeschottete Nordkorea wiederum dürfte auf russische Technologie hoffen, um beispielsweise Satelliten und Atom-U-Boote zu bauen.

Und tatsächlich verkündete Putin russischen Nachrichtenagenturen zufolge, dass Russland Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen werde. Auf die Frage von Journalisten, ob es bei dem Treffen auch um militärische Zusammenarbeit gehen werde, sagte der russische Präsident: "Wir werden über alle Themen sprechen, ohne Eile. Wir haben genug Zeit."

USA sehen "Zeichen der Schwäche Putins"

Die USA warnten Kim, Russland tatsächlich mit Kriegsgerät zu versorgen. "Jede Lieferung von Waffen von Nordkorea an Russland wäre eine Verletzung mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats", sagte Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums. Die USA würden nicht zögern, gegen beide Länder neue Sanktionen zu verhängen. Es sei ein Zeichen der Schwäche Putins, dass er überhaupt mit Kim verhandeln müsse. "Ich würde es als 'um Hilfe betteln' bezeichnen - angesichts der Tatsache, dass er quer durch sein eigenes Land reisen muss, um einen internationalen Paria zu treffen und ihn um Unterstützung in einem Krieg zu bitten, von dem er geglaubt hatte, ihn im ersten Monat zu gewinnen", sagte Miller.

Für ihre erste Zusammenkunft seit Jahren haben Putin und Kim den neuen russischen Weltraumbahnhof Wostotschny im Fernen Osten Russlands als Treffpunkt gewählt. Nach dem Kremlchef traf auch der Machthaber aus Pjöngjang in seinem schwer gepanzerten Sonderzug am dortigen Bahnhof ein, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Für Kim, der vorab die "strategische Wichtigkeit der Beziehungen" beider Länder beschwor, ist es der zweite Besuch in Russland nach einem Treffen mit Putin im April 2019 in Wladiwostok.

Kim Jong Un bei der Abfahrt in Pjöngjang nach Russland Bild: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

Nordkoreas Militär feuert erneut Raketen ab

Parallel zu dem Treffen in Russland feuerte Nordkorea abermals ballistische Raketen ab. Südkoreas Militär habe den Start zweier Kurzstreckenraketen im Gebiet um Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang erfasst, teilte der Generalstab in Seoul mit. Die Raketen seien etwa 650 Kilometer ostwärts in Richtung offenes Meer geflogen. Die Streitkräfte hätten ihre Wachsamkeit erhöht, hieß es.

UN-Beschlüsse untersagen der selbst ernannten Atommacht Nordkorea Starts ballistischer Raketen, auch wenn sie nur für Testzwecke erfolgen sollten. Solche Raketen können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Nordkorea hatte zuletzt Ende August zwei Kurzstreckenraketen abgeschossen. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich seit vergangenem Jahr wieder deutlich verschärft. Nordkorea erhöhte den Umfang seiner Raketentests. Die USA und ihr Verbündeter Südkorea haben sich auf eine Stärkung ihrer Militärkooperation geeinigt.

