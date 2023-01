Kick off!

Kick off! - Spezial: Die Hinrunden-Rückschau, Teil 1

Langsam kommt die Bundesliga wieder in die Gänge nach der langen Winterpause. Kick off! bereitet Euch auf den Start der Rückrunde am 20. Januar vor mit einem Spezial-Zweiteiler. In Teil 1 blicken wir zurück auf Bayern-Neuzugang Sadio Mané sowie zwei junge Spieler, die in der Hinrunde ganz besondere Leistungen abgeliefert haben: Jude Bellingham und Jamal Musiala. Das und vieles mehr bei Kick off!