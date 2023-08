KI und Regulierung

Bild: Wolfgang Zwanzger/imago images

Künstliche Intelligenz - nützlich oder gefährlich?

Auch Kriminelle nutzen KI immer öfter. Die smarten Algorithmen machen Identitätsdiebstahl und Phishingmails spielend leicht. Aber das ist erst der Anfang.

Bild: Fabrice Coffrini/AFP

Pichai und Musk wollen Moratorium für KI

KI ist gefährlich wie eine Atombombe, sagen Google-Chef Sundar Pichai, Elon Musk und andere Tech-Größen. Sie fordern ein Moratorium für die KI-Entwicklung und eine Regulierungsbehörde.

Bild: Zhang Cheng/XinHua/dpa/picture alliance

EU will KI regulieren

Der sogenannte AI-Act soll den Umgang mit künstlicher Intelligenz in der EU regulieren. Verhindert das Innovation?

Bild: DW

KI: Wirtschaftsmotor für Indien

Auf KI als neuen Wirtschaftsmotor hoffen in Indien jetzt viele. Regulierung könnte der jungen Branche schaden, fürchtete die Regierung lange. Bis jetzt.

Bild: Reuters

KI vergisst nichts

Was eine KI einmal erfährt, kann sie nicht mehr vergessen. Höchste Zeit für Datenschutz!

KI: Verpasst Lateinamerika den Zug?

Südamerikas gut ausgebildete KI-Spezialisten wandern ab in reiche Länder. Zurück bleiben tausende Niedriglöhner - für eine ganz bestimmte Aufgabe.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 08.08.2023 – 16:45 UTC

MI 09.08.2023 – 07:00 UTC

MI 09.08.2023 – 12:15 UTC

MI 09.08.2023 – 21:15 UTC

DO 10.08.2023– 10:45 UTC

DO 10.08.2023 – 14:45 UTC

DO 10.08.2023 – 23:45 UTC

FR 11.08.2023 – 03:15 UTC

FR 11.08.2023 – 09:15 UTC

FR 11.08.2023 – 18:45 UTC

SA 12.08.2023 – 07:45 UTC

SA 12.08.2023 – 22:45 UTC

DI 15.08.2023 – 05:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DI 08.08.2023 – 16:45 UTC

MI 09.08.2023 – 05:45 UTC

MI 09.08.2023 – 12:15 UTC

MI 09.08.2023 – 21:15 UTC

DO 10.08.2023 – 14:45 UTC

DO 10.08.2023– 23:45 UTC

FR 11.08.2023 – 03:15 UTC

FR 11.08.2023 – 10:45 UTC

FR 11.08.2023 – 18:45 UTC

SA 12.08.2023 – 22:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4| Sao Paulo UTC -3