KI und AR – die Zukunft der Werbung?

Künstliche Intelligenz verändert die Werbeindustrie: Stars lassen sich leicht in Video-Clips einfügen, Werbung kann sich an persönliche Vorlieben anpassen und mit KI-Models ist Diversität günstiger möglich.

KI-Revolution in der Werbung

Superstars wie Bollywood-Größe Shah Rukh Khan werben für kleine Geschäfte – ganz individuell. Möglich machen das Start-ups wie Rephrase.AI. Dazu braucht es nur einen kurzen Clip des Stars und einen KI-Videogenerator.

Bild: Artgrid

Gezielter Werben dank Hyper-Personalisierung?

Mit persönlichen Daten von Nutzenden kann künstliche Intelligenz Werbespots individualisieren. Bei der so genannten Hyper-Personalisierung sollen zum Beispiel Geo-Daten dazu genutzt werden, um gezielt lokal zu werben.

Bild: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Mehr Diversität dank KI-generierter Models?

KI-generierte Models sind für Mode-Unternehmen eine kostengünstige Möglichkeit, ihre Produkte divers zu bewerben. Erste Agenturen haben sich auf die KI-generierten Werbeträger spezialisiert. Doch es gibt auch Kritik.

Bild: Inter IKEA Systems B.V.

Augmented Reality: Die Zukunft des Online-Shoppings?

Der Einsatz holografischer AR-Apps soll das Online-Shopping verändern. Damit können Nutzende besser einschätzen, wie neue Möbel in der eigenen Wohnung aussehen oder welche Brillen am besten zu ihrem Gesicht passen.

