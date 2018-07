Kerber quält sich in die dritte Runde

Nach verlorenem ersten Satz rang Angelique Kerber am Donnerstag die erst 18-jährige US-Amerikanerin Claire Liu mit 3:6, 6:2, 6:4 nieder. Mit dem zweiten Matchball beendete die 30 Jahre alte Kielerin die Zweitrunden-Partie gegen die US-Amerikanerin Liu, die in der Weltrangliste auf Platz 237 steht. Kerber trifft im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale des bedeutendsten Rasen-Tennisturniers nun auf die Japanerin Naomi Osaka.

Kohlschreiber gewinnt fortgesetztes Match

Der Augsburger Philipp Kohlschreiber gewann sein fortgesetztes Zweitrundenmatch gegen den Luxemburger Gilles Muller 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Am Freitag trifft er nun auf den an Nummer acht gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson oder Andreas Seppi (Italien). Gegen Muller profitierte Kohlschreiber vor allem von seiner Nervenstärke. Beim Abbruch wegen Dunkelheit am Mittwochabend hatte es im Tiebreak des zweiten Satzes 5:3 für Kohlschreiber gestanden. Sein bestes Ergebnis in Wimbledon hatte der 34-Jährige 2012 mit dem Einzug ins Viertelfinale verbucht.

jst/sn (dpa/sid)