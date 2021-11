Kenias Impfkampagne stockt

In dieser schwierigen Lage zählt besonders der persönliche Einsatz Einzelner. Im ländlichen Kenia ist eine junge Krankenschwester zu Fuß in den abgelegensten Regionen unterwegs, damit auch die Menschen dort an eine Impfung kommen. Tagelang zieht sie von Dorf zu Dorf - den wertvollen Impfstoff in einer Art Kühlschrank auf Rollen immer dabei. Eine Reportage von Jan-Philipp Scholz.

