Kenia: Theaterprojekt für Resilienz in Zeiten des Klimawandels

Die Probleme vieler Menschen in Kenia sind groß. Ein Drittel der Bevölkerung lebt in Armut, Umweltprobleme wie etwa Entwaldung und ihre Folgen machen den Menschen schwer zu schaffen. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels: Dürren treten immer häufiger und immer länger auf. Damit umzugehen ist schwer.

Unterstützt durch das Projekt "Small Grants" der Internationale Klimaschutzinitative IKI geht die Nichtregierungsorganisation S.A.F.E. Kenya mit Schauspielern und Bildungsfachleuten in die Dörfer. Sie hören sich die konkreten Probleme der Menschen vor Ort an, und entwickeln daraus in nur wenigen Wochen ein Theaterstück.

In Workshops werden die Probleme der Dorfbewohner besprochen - der erste Schritt auf dem Weg zu mehr Resilienz

Dann geht es wieder in die Dörfer: Nun wird das Stück den Menschen dort vorgeführt. Und dann sind die Dorfbewohner an der Reihe. Sie sollen den dramatischen Ausgang des Bühnengeschehens verändern, Lösungsideen direkt auf der Bühne einbringen und später möglichst in ihr eigenes Leben übertragen. Ein Weg, der sich lohnen kann, auch wenn auf ihm immer wieder Rückschläge lauern.

Projektziel:

IKI Small Grants wird von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH durchgeführt. Unterstützt werden kleine, lokale Projekte und Initiativen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen. Die Schwerpunkte von "IKI Small Grants" liegen auf der Verringerung von Treibhausgasemissionen, der Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie dem Erhalt natürlicher Kohlenstoffsenken und dem Erhalt der Biodiversität.

Projektdauer: bis 2025

Projektfinanzierung: Die einzelnen "IKI Small Grants"-Projekte werden mit bis zu 200.000 Euro gefördert.

Ein Film von Tabea Mergenthaler and Edwin Gikonoyo Kariuki