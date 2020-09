Keith Harings persönliche Kunstsammlung wird versteigert

Er galt als erster Star der Street-Art-Szene: 30 Jahre nach Keith Harings Tod versteigert das New Yorker Auktionshaus Sotheby's jetzt die persönliche Kunstsammlung des berühmten Vertreters der amerikanischen Pop Art. Darunter finden sich Werke seiner künstlerischen Weggefährten Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jenny Holzer, Kenny Scharf, Jean-Michel Basquiat sowie von weiteren Pionieren der Pop und Street Art.

Die Bilder, die Haring teils im Tausch gegen eigene Werke, als Geschenk oder gegen Geld bekommen hatte, waren bisher im Besitz der 1989 noch von Haring selbst gegründeten Stiftung "The Keith Haring Foundation". Doch hinsichtlich des gemeinnützigen Zwecks, dem Stiftungen dienen, wurde es rechtlich zunehmend problematisch für sie, über Bilder zu verfügen, die nicht vom Gründer selbst stammen. Darum hat man sich dafür entschieden, die Sammlung bei Sotheby's versteigern zu lassen. Vom 24.09.2020 bis 01.10.2020 können Kunstliebhaber mit dem nötigen Kleingeld in der Aktion "Dear Keith" online mitbieten.

Einsatz für Kinder und HIV-Prävention: Keith Harings Vermächtnis

Keith Haring im Januar 1990 - kurz vor seinem Tod

Die Stiftung unterstützt, so wollte es ihr Gründer, Non-Profit-Organisationen, die sich für benachteiligte Kinder einsetzen, und macht sich in der AIDS-Präventionsarbeit stark. Sie führt damit fort, was Haring schon zu Lebzeiten wichtig war. Beispielsweise arbeitete er in Kunst-Workshops mit Kindern zusammen und kreierte Wandbilder, Skulpturen und Zeichnungen für Gesundheitszentren und benachteiligte Gruppen. Von 1985 an befasste er sich künstlerisch mit der damals noch häufig tabuisierten Aids-Thematik. 1988 erfuhr er, dass er sich selbst mit HIV infiziert hatte, zwei Jahre später starb er.

Zum Auftrag der Stiftung passend, soll der Erlös der aktuellen Auktion an ein LGBTQ-Zentrum in New York gehen - doch nicht an irgendeines. Die "The Center" genannte Einrichtung im Stadtteil Manhattan setzt sich u.a. für die Rechte und Chancen der queeren Gemeinschaft New Yorks ein. Und wie unzählige andere Organisationen hat auch sie wegen der Corona-Pandemie finanziell stark gelitten. Doch dank der "Dear Keith"-Auktion kommt jetzt wieder Geld in die leeren Kassen. "Es fühlt sich so an, als ob Keith selbst seine Freunde dazu anstiftete, Kunst für diesen speziellen Zweck zu machen", sagte der künstlerische Direktor der Stiftung, Gil Vazquez, gegenüber der New York Times. "'The Center' vereint so viel, was Keith wichtig war: Gemeinschaft, Selbstbestimmung und die Unterstützung der Jugend, die unsere Zukunft ist." Im LGBTQ-Zentrum findet sich auch eines der letzten Wandgemälde Harings: In einer Männertoilette im zweiten Stock ist noch heute das Bild "Once Upon a Time" zu sehen. Damit erinnert Haring an jene Tage, als Sex unter Schwulen noch ohne Angst vor HIV möglich war.

Keith Haring: vom Comic über die Street Art zur Pop Art

Mit der Kunst in Berührung kam Haring durch seinen Vater, der selbst Comics zeichnete. Was moderne Kunst ausmachte, erfuhr er aus Büchern und durch Museumsbesuche. 1978 zog Haring von seinem Heimatstaat Pennsylvania nach New York, wo er ein Jahr lang die "School of Visual Arts" besuchte. In den U-Bahnhöfen der Stadt fertigte er Graffitis auf leeren Reklametafeln an und wurde Mitglied im "Club 57", wo sich die Kunstszene des East Village traf.

Dieses Bild ohne Titel mit den berühmten Haring-Figuren erzielte 2014 bei einer Auktion über drei Millionen Dollar

In den 80ern hatte sich Haring in der internatioanlen Kunstwelt bereits einen Namen gemacht. Er nahm beispielsweise an der documenta 7 in Kassel und an verschiedenen Biennalen teil. 1985 zeigte das Museum für zeitgenössische Kunst von Bordeaux sogar eine Einzelausstellung von ihm. Auch drei Jahrzehnte nach seinem Tod kenn selbst Schulkinder in Deutschland den US-Amerikaner noch, denn seine mit schwarzen Linien umrahmten bunt ausgemalten Figuren sind längt im kollektiven Gedächtnsi verankert. Bei Schülern weniger bekannt dürften allerdings Zeichnungen der durch Penisse als männlich ausgewiesenen Figuren sein, wie sie auch das Wandbild "Once upon a time" zeigt. Mit derartigen Bildern setzte sich Haring gegen Homophobie ein und brachte HIV und Aids ins Licht der Öffentlichkeit.

Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat: mehr als nur Zeitgenossen Harings

Andy Warhol und Keith Haring: Freunde und Kollegen - gemeinsam erschufen sie das Plakat im Hintergrund

Seinen ersten Warhol sah Haring bei einem von der Kirche organisierten Ausflug in einem Museum von Washington, D.C.. Vermutlich ahnte er da noch nicht, dass er einmal mit dem Mitbegründer der Pop Art befreundet sein würde und Warhol und er 1985 gemeinsam auf die Hochzeit von Madonna und Sean Penn gehen würden. Ein anderer Künstler, Jean-Michel Basquiat - der erste afroamerikanische Star der Kunstszene -, zählte ebenfalls zu Harings Freunden in New York. Er verkehrte auch im "Club 57".

Viele Werke von Künstlern, die mit diesem Club assoziiert waren, gehören zu Harings Sammlung, die nun unter den Hammer kommt. Doch auch Werke von Mitgliedern der Street Art Bewegung der damaligen Zeit, darunter John Matos, Lady Pink und Lee Quinones, gehören zu den Auktionsgegenständen. Es sind Werke von geringerem Wert dabei, wie ein 100-Dollar-Gemälde von David Bowes, und welche von höherem, wie der auf 250.000 Dollar (ca. 214.625 Euro) geschätzte Warhol: Darauf wird Haring von seinem Partner, dem DJ Juan Dubose, umarmt (unser Titelbild). Die beiden waren fünf Jahre lang ein Paar. Dubose starb noch vor Haring an den Folgen seiner Aids-Erkrankung.

"Dear Keith: Works from the Personal Collection of Keith Haring": Vom 24. September bis zum 01. Oktober 2020 können Gebote auf die verschiedenen Werke aus der Sammlung Keith Harings beim New Yorker Auktionshaus Sotheby's abgegeben werden.