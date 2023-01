Keine Neuwahlen in Peru in diesem Jahr

Weiterhin Proteste in Peru: Machu Picchu geschlossen

Proteste im ganzen Land

In der Stadt Arequipa kam eine Person ums Leben, zehn weitere wurden verletzt als ungefähr 1000 Demonstranten versuchten den Flughafen der Stadt zu stürmen. Eine Entspannung ist nicht in Sicht: "Das endet nicht heute und nicht morgen, sondern erst, wenn wir unsere Ziele erreicht haben" erklärte David Lozada am Rande der Proteste in Lima und drückte damit aus, was viele Demonstranten denken.