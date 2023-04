Keine neue Strategie für UBS nach Credit Suisse-Übernahme

Das Management der Schweizer Großbank UBS hat die Übernahme des zuletzt existenzgefährdeten Konkurrenten Credit Suisse verteidigt - sieht zugleich aber auch Risiken. Die Transaktion sei der erste Zusammenschluss von zwei weltweit systemrelevanten Banken, sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Mittwoch bei der Generalversammlung in Basel. Nur der Notverkauf an den Konkurrenten UBS für drei Milliarden Dollar habe das Bankhaus retten können. Die dramatische Situation habe außergewöhnliche Schritte erforderlich gemacht, sagte Kelleher. "Für eine Rücksprache mit den Aktionären blieb keine Zeit."

Trotz der Notübernahme des Rivalen Credit Suisse will die UBS an der bisherigen Stoßrichtung festhalten. "Unsere Strategie ist klar und bleibt von der Akquisition der Credit Suisse unberührt", sagte Kelleher weiter "Unsere Wachstumsambitionen konzentrieren sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Asset Management. Damit kennen wir uns bestens aus und hier profitieren wir von unserem Schweizer Erbe und Fachwissen."

Generalversammlung der UBS in Basel: UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher

Zusammenschluss mit Risiken - und Chancen

Die Integration der Credit Suisse bedeutet nicht, dass die Digitalisierungs-Bemühungen der UBS ruhten. Mit solchen Projekten hatten sich Konzernchef Ralph Hamers, der zur Integration der Credit Suisse Sergio Ermotti Platz machen muss, einen Namen gemacht. "Wir konzentrieren uns voll darauf, die Credit Suisse zu integrieren", erklärte Kelleher weiter.

Hamers betonte vor den Aktionären die großen Chancen des Zusammenschlusses, mit dem eine Bank entstehe, die rund fünf Billionen Euro an Vermögen verwalten werde. Zentral sei in der Branche eine Währung - nämlich das Vertrauen. "Ohne Vertrauen geht in unserem Geschäft nichts, wie wir leider alle gesehen haben."

Muss seinen Posten räumen: Ralph Hamers, Chief Executive Officer der UBS

Zugleich hat die UBS noch keine Entscheidung getroffen, was sie nach der Notübernahme der Credit Suisse mit dem Schweizer Geschäft des Rivalen machen wird. "Es sind alle Optionen auf dem Tisch", sagte Verwaltungsrats-Vizepräsident Lukas Gähwiler. Der Konzern werde sich für die beste Lösung für die Aktionäre, die Kunden, die Mitarbeiter und die Schweiz entscheiden. Für Angaben zu den Auswirkungen des Zusammenschlusses auf die rund 120.000 Mitarbeiter der beiden Institute sei es noch zu früh.

Der Abschluss der Transaktion dürfte im besten Fall ein paar Wochen dauern, wahrscheinlich aber eher einige Monate, so Gähwiler. Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher prognostizierte, die Integration der beiden Geschäfte dürfte drei bis vier Jahre benötigen. Die Schweizer Regierung hatte Mitte März eine Not-Übernahme der Credit Suisse durch die Rivalin UBS orchestriert, nachdem ein Bankensturm das 167-jährige Institut an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht hatte.

