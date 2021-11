Keine kleine Sache – Was macht Kinder schlau?

In frühkindliche Bildung wird in den USA von staatlicher Seite kaum investiert. Dabei ist die Forschung sich einig: Die Förderung und Bildung, die Kinder in den ersten fünf Lebensjahren erfahren, können den Lebensweg entscheidend beeinflussen. Ein Mangel an frühkindlicher Bildung ist nicht nur dramatisch für das einzelne Kind, den einzelnen Menschen, sondern kann auch katastrophale Folgen für die gesamte Gesellschaft haben. Die Dokumentation beleuchtet das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Soziologisch, historisch, aus der Perspektive der Hirnforschung und der Entwicklungspsychologie. Im Mittelpunkt aber stehen persönliche Geschichten von Kindern, die Freude haben am Lernen. Von Familien, die trotz aller Widrigkeiten versuchen, ihren Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Von Vorschullehrern, deren Job gesellschaftlich kaum anerkannt wird, und die mit ihrem Gehalt kaum über der Armutsgrenze liegen - und die dennoch mit ihrer Motivation Essentielles für die Gesellschaft leisten. Ein Film, der mit Humor auf ein dramatisches Problem aufmerksam macht.