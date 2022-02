DW Nachrichten

Keine Entspannung im Ukraine-Konflikt

In Brüssel haben die Außenminister der 27 EU-Staaten erneut über den Konflikt mit Russland und den Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine beraten. Bundesaußenministerin Baerbock forderte Russland auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.