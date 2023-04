Kein Frühling ohne Biergarten

Fernöstlicher Charme

Bayerisches Lebensgefühl im Schatten einer chinesischen Pagode: Das gibt es in Münchens berühmtestem Biergarten im Englischen Garten. Mit 7000 Plätzen ist der Biergarten am Chinesischen Turm nur unwesentlich kleiner als der im Königlichen Hirschgarten und damit der zweitgrößte Biergarten der Stadt. Münchner und Touristen stoßen hier mit Maßkrügen an und das nicht nur, wenn die Blaskapelle spielt.