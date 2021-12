Katholischer Weihnachts-Gottesdienst am 25.12.2021 aus der Matthäuskirche in Stuttgart

Aufgrund der Corona-Situation findet die Heilige Messe nicht wie ursprünglich geplant in der katholischen St.-Josefs-Kirche statt, sondern in der deutlich größeren, evangelischen Matthäuskirche. Die beiden Gemeinden pflegen eine intensive ökumenische Nachbarschaft. Beide Kirchen liegen im Süden von Stuttgart, im Stadtteil Heslach.

In seiner Predigt wird Pfarrer Vogt die Hoffnung, die aus der Weihnachtsbotschaft erklingt, in den Mittelpunkt stellen. In dem Kind in der Krippe sieht er eine Ermutigung, den schönen und guten Momenten des Lebens mehr Beachtung zu schenken. Weihnachten bedeutet für Pfarrer Vogt, sich mehr mit dem Licht zu beschäftigen als mit der Dunkelheit.

Die musikalische Gestaltung übernehmen fünf Sängerinnen und Sänger – 4 Solisten und die Kantorin, dazu acht Instrumentalisten sowie der Organist. Die musikalische Leitung hat David Schmid. Über den gesamten Gottesdienst verteilt wird das berühmte Gloria von Vivaldi erklingen, das auf den Teil der Weihnachtsgeschichte verweist, in dem die Engel vor den Hirten auf den Feldern das Gloria anstimmen.

Zelebrant ist Pfarrer Steffen Vogt. Die kirchliche Leitung des Rundfunkgottesdienstes liegt bei Pfarrer Thomas Steiger.