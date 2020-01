Katholischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, den 19. Januar 2020

Zelebrant ist der Passauer Domkapitular Manfred Ertl. Die kirchliche Leitung hat Josef Duschl.

Im Evangelium dieses Gottesdienstes geht es um die oft zitierte Szene, in der Johannes der Täufer Jesus begegnet und in ihm den erhofften Messias erkennt. Für Domkapitular Ertl eine Sternstunde. Doch damit es zu einem solchen Moment, verbunden mit einer tiefen Erkenntnis überhaupt kommen kann, müsse man in einer Erwartungshaltung leben. Wer aber auf etwas warte, müsse dafür auch auf die Suche nach der eigenen Sehnsucht gegangen sein.

Mittich gehört zur Gemeinde Neuhaus am Inn südlich von Passau. Die Gegend ist vielen auch aufgrund der Nähe zum niederbayerischen Bäderdreieck, besonders zu Bad Füssing, bekannt. Die Pfarrei ist mit rund 500 Katholiken eine sehr kleine, jedoch ausgesprochen lebendige Pfarrei. Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt stammt aus dem späten 15. Jahrhundert. Der originale spätgotische Kirchenraum besticht durch ein prächtiges Gewölbe mit Wandpfeilern und präsentiert sich aktuell in leuchtender Farbigkeit.

Für die musikalische Gestaltung sorgen der Kirchenchor und eine Schola unter der Leitung von Elisabeth Schnellhammer. Die Orgel spielt Gerd Niederhofer. Dazu erklingt im Gottesdienst auch ein Instrumentalensemble der Blaskapelle Mittich. Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde telefonisch erreichbar unter der Telefonnummer: 0 85 03 / 92 46 85 4.