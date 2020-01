Katholischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, den 02. Februar 2020

Zelebrant ist der Provinzial der Deutschen Provinz der Jesuiten, Pater Johannes Siebner SJ. Die kirchliche Leitung hat Joachim Opahle.

Die Gedenkkirche Maria Regina Martyrum im Berliner Stadtteil Charlottenburg ist Maria, der Königin der Märtyrer, geweiht. Das moderne, architektonisch und künstlerisch bedeutsame Gotteshaus aus den 1960er Jahren steht in der Nähe der ehemaligen Hinrichtungsstätte Plötzensee, in der tausende Gegner des Naziregimes ermordet wurden. Als Gedenkkirche der deutschen Katholiken soll die Kirche die Erinnerung an jene Naziopfer wachhalten, die wegen ihres Glaubens und ihrer Gewissensüberzeugung sterben mussten. In unmittelbarer Nachbarschaft steht die „evangelische Gedenkkirche Plötzensee“. Diese Nähe der beiden Gedenkkirchen ist Ausdruck einer ökumenischen Verpflichtung gegenüber den Märtyrern, die im gemeinsamen christlichen Glauben ihr Leben hingegeben haben. Stellvertretend für viele stehen hier die Namen „Helmut James von Moltke“ und „Pater Alfred Delp SJ“.

Seit 1984 gibt es neben der Gedenkkirche ein Karmelitinnenkloster. Die Ordensschwestern prägen den spirituellen Charakter des Ortes, zusammen mit Priestern des Jesuitenordens, die die Gottesdienste feiern.

Aus Anlass des 75. Todestages von Alfred Delp am 2. Februar 2020 ist der Provinzial der Jesuiten, P. Johannes Siebner SJ, nach Berlin gekommen, um seinen Ordensbruder und die weiteren Blutzeugen der Nazi-Diktatur besonders zu würdigen.

Für die musikalische Gestaltung sorgt Benedikt Reidenbach, der die Orgel spielt und im Gottesdienst auch zur Gitarre greifen wird.