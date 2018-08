Katholischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 5. August 2018 aus der Kirche St. Petrus und Paulus in Lüdenscheid live im Deutschlandfunk um 10.05 Uhr

Die Predigt von Pastor Johannes Broxtermann bezieht sich auf die berühmten Verse im Johannesevangelium, in denen sich Jesus als „Brot des Lebens“ bezeichnet. Eine Äußerung, die Anlass für zahlreiche Missverständnisse und Irritationen ist. Handelt es sich hier etwa um ein Brot, das auf ewig satt macht? Nein, so Pastor Johannes Broxtermann. Jesus bietet hier vielmehr eine Speise an, die ewiges Leben schenkt, die sozusagen dem Verderben und dem Tod gewachsen ist. Diese Speise will Jesus selbst für uns sein – für jeden von uns.

Die Stadt Lüdenscheid liegt in Nordrhein-Westfalen im Sauerland, umgeben von großen Waldgebieten. Die malerische Altstadt lädt zum Verweilen ein. Lüdenscheid ist weltbekannt durch seine Lampen- und Leuchtenindustrie. Lampen aus Lüdenscheid spenden Licht in vielen Ländern der Welt. So verwundert es auch nicht, dass Lüdenscheid mit Lichtinstallationen und Kulturveranstaltungen auf sich aufmerksam macht und sich seit Jahren „Stadt des Lichtes“ nennt.

Die Kirche St. Petrus und Paulus wurde am 1.10.1967 eingeweiht. Die Gemeinde selber bestand schon seit 1962 und feierte ihre Gottesdienste bis dahin in einer Holzkirche. Die beiden Kirchenpatrone sind außen auf den Türen als Reliefs dargestellt: Petrus mit Schlüssel und Hahn, Paulus mit einem Buch und einem Schwert. Die Form der Kirche erinnert an ein Zelt. Darin steckt einmal der Gedanke an die Israeliten, die die Bundeslade, ihr Allerheiligstes, in einem Zelt auf ihrem Weg aus Ägypten mitführten. Zum anderen verweist die Form des Zeltes aber auch auf das Zweite Vatikanische Konzil, das die Vorstellung von Kirche als dem wandernden Gottesvolk in den Mittelpunkt stellte.

Die Kirche St. Petrus und Paulus steht in einem Wohngebiet und ist von außen durch ein großes Kreuz auf der weißen Wand zu erkennen. Einen Glockenturm gibt es nicht. Bis zu 400 Personen finden hier einen Sitzplatz. Der weite, schlicht gehaltene Innenraum ist mit viel Holz gestaltet, die Wände im Altarraum sind durch Glasbausteine unterbrochen. Zu den Besonderheiten dieser Kirche gehört auch die Krypta unter dem Altarraum, die für Gottesdienste mit kleinen Gruppen genutzt wird.