Katholischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 22. Juli 2018 aus der Pfarrkirche Frieden Christi in München live im Deutschlandfunk um 10.05 Uhr

Musikalisch gestaltet wird die Heilige Messe von Winfried Engelhardt an der Orgel.

Die Pfarrkirche liegt im Ökumenischen Kirchenzentrum mitten im Olympischen Dorf in München, dort, wo sich an diesem Tag genau vor zwei Jahren der Amoklauf eines Schülers ereignete. Im Gottesdienst wird die Gemeinde darum auch besonders der neun Toten gedenken.

In seiner Predigt greift Pfarrer Wagner einen Kanon auf, der kurz zuvor im Gottesdienst gesungen wird. Die katholische Gemeinde im Olympischen Dorf pflegt die Tradition des gemeinsamen Kanon-Singens im Gottesdienst schon länger. Pfarrer Wagner bekennt, dass er bei seinem Ankommen in München damit noch wenig vertraut war, aber schon bald den besonderen Wert des Kanons erkannte – nicht nur im Hinblick auf die musikalische Bedeutung sondern darüber hinaus auch als Sinnbild für das Miteinander in der Kirche. Pfarrer Wagner wird in der Predigt dieses Bild entfalten. Dabei entdeckt er eine überraschende Antwort auf den Evangelientext dieses Sonntags, indem Jesus die Gläubigen mit einer Herde Schafe vergleicht.

Das Ökumenische Kirchenzentrum im Olympischen Dorf ist ein gemeinsames Kirchenzentrum des römisch-katholischen Erzbistums München und Freising und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Dadurch ist ein ökumenisches Zentrum entstanden, das den Austausch der Konfessionen und ein Miteinander der Gemeinden fördert. Hier fanden schon während der Olympischen Spiele 1972 internationale Gottesdienste in 14 Sprachen statt. Im Mai 1973 wurde die Kuratie „Frieden Christi“ zur Pfarrkuratie erhoben und im März 1974 wurden die beiden Kirchenräume des Zentrums als katholische bzw. evangelische Gemeindekirche geweiht.

Die Pfarrkirche Frieden Christi folgt in ihrer Architektur und Farbgebung den anderen Anlagen der Olympischen Sommerspiele von 1972 und wirkt auf den ersten Blick gar nicht wie eine Kirche.

Der katholische und der evangelische Kirchenraum sowie das Begegnungszentrum mit Sälen und Gruppenräumen befinden sich unter einem gemeinsamen Dach. Als Hauptkonstruktion dient ein Stahlbeton-Skelett mit Stützen, Balken und Platten. In der Fußgängerebene spannen sich über 12 Stützen drei große Konstruktionseinheiten aus Raumfachwerk. So stützt sich das Kirchenzentrum auf 12 Säulen wie die Kirche auf die zwölf Apostel.

Die Gemeinde besteht zum großen Teil aus Gemeindemitgliedern der ersten Stunde, die an der Pfarreigründung nach der Olympiade beteiligt waren. Inzwischen sind viele junge Familien zugezogen.

Ab 1997 wurde das gesamte Kirchenzentrum generalsaniert und seit 2001 steht das Ökumenische Kirchenzentrum zusammen mit dem gesamten Olympiadorf unter Denkmalschutz.