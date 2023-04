Katholischer Gottesdienst an Ostersonntag, 09.04.2023 aus der Pfarrkirche St. Joseph in Berlin

Christen feiern an Ostern ihr wichtigstes Fest: die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Im Evangelium des Tages hört die Gemeinde den Bericht von der Entdeckung des leeren Grabes. Was zunächst Ratlosigkeit hervorrief wurde durch die Begegnungen mit dem Auferstandenen in den folgenden Wochen zur gläubigen Gewissheit: Dieser Jesus hat den Tod besiegt. In ihm ist dem Menschen der Weg zu ewigem Leben eröffnet.

Die Pfarrkirche St. Joseph gehört zu den größten katholischen Kirchen der Hauptstadt. Sie befindet sich im Innenstadtbezirk Wedding und ist während des derzeitigen Umbaus der Hedwigskathedrale der Ausweichort für Pontifikalgottesdienste mit dem Erzbischof.

Für die musikalische Begleitung der festlichen heiligen Messe sorgt der Chor der Hedwigskathedrale unter der Leitung von Domkapellmeister Harald Schmitt. Sie wird u.a. die Messe für einen achtstimmigen Chor von Hanns Leo Hassler aufführen.

Die Orgel spielt Marcel Andreas Ober.

Zelebrant ist Erzbischof Heiner Koch. Die kirchliche Leitung liegt bei Joachim Opahle.